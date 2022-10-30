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Формула 1 / Гран При Мексики Новость

Макс попробует не отдать Mercedes лидерство в первом повороте. И вот как

Важной особенностью трассы в Мексике является большое расстояние до первого поворота – именно поэтому поул здесь не дает обычного преимущества

Автор:
, Редактор (Турция)
Макс попробует не отдать Mercedes лидерство в первом повороте. И вот как
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От стартовых позиций до начала торможения на трассе братьев Родригес почти 900 метров – это наибольшая дистанция во всем чемпионате. Именно по этой причине мы не раз были свидетелями того, как преследователи обладателя поула разгонялись в слип-стриме и проводили успешную атаку в первом повороте. 

Макс Ферстаппен, который в субботу завоевал свой шестой поул в сезоне, раcсказал, что попробует удержать лидерство и переиграть гонщиков Mercedes, которым предстоит стартовать вторым и третьим.

«Знаете, что я скажу. Даже несмотря на все это, мне больше нравится стартовать здесь первым, чем вторым или третьим, – сказал голландец на медиа-сессии. – Это правда – те, кто позади, смогут использовать слип-стрим. Но надеюсь, я все же удержусь впереди в первом повороте благодаря нашему преимуществу в максимальной скорости». 

Макс добавил, что хорошая форма Mercedes в Мексике не стала сюрпризов для него и Red Bull. И хотя прежде именно «Быки» смотрелись сильнее других в разреженном воздухе среднегорья, переход на новые машины изменил расстановку сил. 

«Уже после первой тренировки стало понятно, что у Mercedes есть скорость, – рассказал Ферстаппен Motorsport.com. – Если посмотреть на сезон в целом, они всегда сильны на трассах, где нужно много прижимной силы. А здесь им дополнительно помог не столь плотный воздух. 

При этом сложно судить, оказался ли этот фактор позитивным для нас. Тут надо смотреть на каждую машину. В этом году их концепция совсем другая, так что сравнивать с прежними сезонами не стоит. 

Думаю, они [Mercedes] будут быстры и в воскресенье. Нас ждет непростая гонка, хотя мы, конечно, попробуем выиграть».

Для Ferrari квалификация стала самой слабой в сезоне: впервые со старта чемпионата лучший пилот команды оказался только на пятой позиции. 

«Мне сложно судить, что с ними произошло, – сказал Макс. – Обычно они очень хороши на одном быстром круге. Может, трасса им совсем не подошла.  

Для нас же все складывается неплохо. Поначалу были некоторые сложности, но мы разобрались с ними».

Обладатель поула в последний раз выигрывал в Мехико в 2016 году. С тех пор победители квалификации ни разу не попали даже на подиум.

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