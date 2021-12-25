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Формула 1 Новости

Макс подарил Чеко самый дорогой автомобиль Honda. В шутку

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Подарком оказалась не настоящая машина, а ее игрушечная модель

Макс подарил Чеко самый дорогой автомобиль Honda. В шутку

На Рождество команда Red Bull опубликовала видео со своими пилотами, которые обмениваются подарками.

В частности, Макс Ферстаппен с серьезным выражением лица объявляет, что купил для своего напарника Серхио Переса спортивный автомобиль Honda NSX. Это самая дорогая и самая быстрая дорожная модель марки, стоимость которой в Европе стартует от 150 тысяч евро.

Перес, похоже, на короткое время поверил, что чемпион подарил ему настоящую машину, но вскоре узнает, что речь идет лишь об игрушечной модели. И Максу это явно кажется очень смешным.

 

Также Ферстаппен подарил напарнику большую питьевую бутыль, которую Перес пообещал наполнить текилой, а мексиканец в свою очередь презентовал Максу детский игровой набор для подшучивания над людьми, а также шпионские маскировочные очки с накладным носом и подзорную трубу.

«Это позволит сэкономить тебе кучу денег», – сказал Перес, намекая, что таким образом Ферстаппен сможет издалека следить за техникой соперников не касаясь чужих болидов – за такое прикосновение Макса в Бразилии оштрафовали на 50 тысяч долларов.

Взглянув в трубу, Ферстаппен воскликнул: «Кажется, я вижу гибкое антикрыло Mercedes».

Напоследок Перес передал Ферстаппену подарок от своего отца: фотографию, на которой изображены все трое во время Гран При Мексики.

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