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После того, как развитие событий отбросило назад первого лидера Гран При Саудовской Аравии Серхио Переса, казалось, что все идет ко второй подряд победе Шарля Леклера. Преследователь монегаска Макс Ферстаппен отставал примерно на полторы секунды – и, несмотря на все усилия, не мог подобраться к Ferrari хотя бы в секундную зону использования DRS.

Однако авария Николя Латифи – уже не в первый раз – очень здорово помогла пилоту Red Bull. На отрезке с 37 по 40 круг, пока гонка продолжалась в режиме VSC, Макс каким-то образом подобрался гораздо ближе к Леклеру, после чего смог перейти к реальным атакам.

Хорошо известно, что виртуальная машина безопасности – это инструмент, который позволяет замедлить все автомобили для безопасности работ на трассе, но при этом сохраняет отрывы неизменными.

Несмотря на это, если на 37-м круге (прямо перед введением VSC) Леклер выигрывал 1,581 секунды, то на 41-м (вскоре возобновления борьбы) его преимущество сократилось до 0,483.

При этом у судей не возникло к Ферстаппену никаких вопросов.

Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Давайте рассмотрим ситуацию глубже, чтобы понять причину сокращения отрыва – и момент, когда это произошло. Когда гонщики заканчивали 40-й круг, режим VSC сохранялся, и разница между Шарлем и Максом составляла 1,655 секунды. Два гонщика успели медленно преодолеть два первых поворота, и лишь в этот момент судьи замахали зелеными флагами.

На участке от четвертого до 13-го поворота разрыв сокращался – и достиг 1,190 секунды. Тот же процесс можно было наблюдать и на втором секторе: там время Леклера составило 29,530, тогда как Ферстаппену хватило 29,239. Отрыв уже не превышал секунды.

Получив, таким образом, возможность использовать систему DRS, действующий чемпион окончательно настиг соперника и оказался в тех самых четырех-пяти десятых за ним, которые сохранялись по ходу последующих кругов, прошедших в борьбе, и вплоть до момента окончательного выхода Макса в лидеры.

Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Таким образом, никаких аномалий в режиме VSC не было. Все решила скорость Макса сразу после возобновления гонки. Почти наверняка можно утверждать, что разницу определила скорость прогрева шин Medium, которая у Red Bull оказалась существенно выше, чем у Ferrari.

Безусловно, даже во время виртуальной машины безопасности отрывы не остаются совершенно неизменными – всегда возможна разница в пару десятых, но ни FIA, ни команды не обращают на нее внимания. С другой стороны, в столь упорной дуэли, как у Макса с Шарлем в Джидде, даже они могут оказаться решающими.

В любом случае, победа в прошедшей гонке досталась Ферстаппену в честной борьбе и без нарушения правил. Есть ощущение, что это далеко не последняя дуэль между пилотами в нынешнем году, что обещает болельщикам еще много интересного.

Подиум: победитель гонки Макс Ферстаппен, Red Bull Racing Фото: Red Bull Content Pool