Макс опередил соперников в дождевой субботней тренировке, Сайнс разбил машину

Интенсивность осадков менялась по ходу тренировки: поначалу дождь ослабевал, позволив пилотам перейти на промежуточную резину. С 1:29 время круга улучшилось до 1:23, но в этот момент полило с новой силой, заставив гонщиков досрочно вернуться в гаражи.

Несмотря на сложные условия, которые позволяют пилотами проявить себя даже не на самой быстрой машине, лучшим все равно стал Макс Ферстаппен. Причем голландец проехал быстрее всех сначала на шинах с синей, а затем и с зеленой маркировкой.

Шарль Леклер уступил сопернику из Red Bull три десятых, а вот все остальные отстали от этой пары минимум на секунду.

Другой пилот Ferrari не смог вмешаться в их поединок – испанец вышел по ходу сессии на второе место, но сразу после этого потерял контроль над Ferrari перед первым поворотом. Машина, вращаясь, пересекла асфальтовую зону безопасности и ударилась в барьер задней, а следом и передней частью.

Авария: Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Фернандо Алонсо стал по скорости третьим, Кевин Магнуссен напомнил про прошлогодний дождевой поул в Сан-Паулу четвертым результатом, Сайнс остался в итоговом протоколе пятым.

К слову, неприятности Карлоса в этот раз не ограничились аварией – еще до этого он успел создать помеху Логану Сардженту на задней прямой, так что может получить штрафную перестановку по решетке.

В остальном, несмотря на неизбежные в таких случаях пилотские ошибки, обошлось без серьезных неприятностей. Юки Цуноде сильно повезло – машину японца закрутило в быстрой «эске», но она удивительным образом осталась целой.

Юки Цунода, AlphaTauri AT04, разворот Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Оба гонщика Alpine потеряли время в гараже по ходу сессии из-за технических проблем (Пьер Гасли в начале часа, а Эстебан Окон – в конце), пилоты Mercedes не смогли подтвердить свою пятничную скорость, а Серхио Перес и вовсе остался 17-м.

У Валттери Боттаса подломилось крепление зеркала заднего вида, и финну пришлось ехать до пит-лейна под проливным дождем, управляя машиной лишь одной рукой, так как второй надо было поддерживать зеркало.

Результаты третьей тренировки Гран При Канады