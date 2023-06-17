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Формула 1 / Гран При Канады Отчет о тренировке

Макс опередил соперников в дождевой субботней тренировке, Сайнс разбил машину

Часовая сессия на трассе Жиля Вильнева прошла под проливным дождем и завершилась с лучшим временем лидера сезона. Шарль Леклер уступил три десятых

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Интенсивность осадков менялась по ходу тренировки: поначалу дождь ослабевал, позволив пилотам перейти на промежуточную резину. С 1:29 время круга улучшилось до 1:23, но в этот момент полило с новой силой, заставив гонщиков досрочно вернуться в гаражи. 

Несмотря на сложные условия, которые позволяют пилотами проявить себя даже не на самой быстрой машине, лучшим все равно стал Макс Ферстаппен. Причем голландец проехал быстрее всех сначала на шинах с синей, а затем и с зеленой маркировкой. 

Шарль Леклер уступил сопернику из Red Bull три десятых, а вот все остальные отстали от этой пары минимум на секунду. 

Другой пилот Ferrari не смог вмешаться в их поединок – испанец вышел по ходу сессии на второе место, но сразу после этого потерял контроль над Ferrari перед первым поворотом. Машина, вращаясь, пересекла асфальтовую зону безопасности и ударилась в барьер задней, а следом и передней частью. 

Авария: Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Авария: Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Фернандо Алонсо стал по скорости третьим, Кевин Магнуссен напомнил про прошлогодний дождевой поул в Сан-Паулу четвертым результатом, Сайнс остался в итоговом протоколе пятым. 

К слову, неприятности Карлоса в этот раз не ограничились аварией – еще до этого он успел создать помеху Логану Сардженту на задней прямой, так что может получить штрафную перестановку по решетке. 

В остальном, несмотря на неизбежные в таких случаях пилотские ошибки, обошлось без серьезных неприятностей. Юки Цуноде сильно повезло – машину японца закрутило в быстрой «эске», но она удивительным образом осталась целой. 

Юки Цунода, AlphaTauri AT04, разворот

Юки Цунода, AlphaTauri AT04, разворот

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Оба гонщика Alpine потеряли время в гараже по ходу сессии из-за технических проблем (Пьер Гасли в начале часа, а Эстебан Окон – в конце), пилоты Mercedes не смогли подтвердить свою пятничную скорость, а Серхио Перес и вовсе остался 17-м. 

У Валттери Боттаса подломилось крепление зеркала заднего вида, и финну пришлось ехать до пит-лейна под проливным дождем, управляя машиной лишь одной рукой, так как второй надо было поддерживать зеркало.

Результаты третьей тренировки Гран При Канады

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 22 1'23.106  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 22 1'23.397 0.291
3 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 18 1'24.483 1.377
4 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 23 1'24.715 1.609
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 14 1'24.765 1.659
6 France Пьер Гасли Alpine Renault 19 1'24.825 1.719
7 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 22 1'24.944 1.838
8 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 24 1'24.955 1.849
9 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 22 1'24.988 1.882
10 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 20 1'25.087 1.981
11 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 20 1'25.140 2.034
12 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 25 1'25.191 2.085
13 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 21 1'25.198 2.092
14 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 21 1'25.379 2.273
15 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 20 1'25.435 2.329
16 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 24 1'25.725 2.619
17 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 20 1'25.857 2.751
18 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 23 1'26.750 3.644
19 France Эстебан Окон Alpine Renault 10 1'26.840 3.734
20 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 16 1'27.279 4.173
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