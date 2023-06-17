Макс опередил соперников в дождевой субботней тренировке, Сайнс разбил машину
Часовая сессия на трассе Жиля Вильнева прошла под проливным дождем и завершилась с лучшим временем лидера сезона. Шарль Леклер уступил три десятых
Интенсивность осадков менялась по ходу тренировки: поначалу дождь ослабевал, позволив пилотам перейти на промежуточную резину. С 1:29 время круга улучшилось до 1:23, но в этот момент полило с новой силой, заставив гонщиков досрочно вернуться в гаражи.
Несмотря на сложные условия, которые позволяют пилотами проявить себя даже не на самой быстрой машине, лучшим все равно стал Макс Ферстаппен. Причем голландец проехал быстрее всех сначала на шинах с синей, а затем и с зеленой маркировкой.
Шарль Леклер уступил сопернику из Red Bull три десятых, а вот все остальные отстали от этой пары минимум на секунду.
Другой пилот Ferrari не смог вмешаться в их поединок – испанец вышел по ходу сессии на второе место, но сразу после этого потерял контроль над Ferrari перед первым поворотом. Машина, вращаясь, пересекла асфальтовую зону безопасности и ударилась в барьер задней, а следом и передней частью.
Авария: Карлос Сайнс, Ferrari SF-23
Фернандо Алонсо стал по скорости третьим, Кевин Магнуссен напомнил про прошлогодний дождевой поул в Сан-Паулу четвертым результатом, Сайнс остался в итоговом протоколе пятым.
К слову, неприятности Карлоса в этот раз не ограничились аварией – еще до этого он успел создать помеху Логану Сардженту на задней прямой, так что может получить штрафную перестановку по решетке.
В остальном, несмотря на неизбежные в таких случаях пилотские ошибки, обошлось без серьезных неприятностей. Юки Цуноде сильно повезло – машину японца закрутило в быстрой «эске», но она удивительным образом осталась целой.
Юки Цунода, AlphaTauri AT04, разворот
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Оба гонщика Alpine потеряли время в гараже по ходу сессии из-за технических проблем (Пьер Гасли в начале часа, а Эстебан Окон – в конце), пилоты Mercedes не смогли подтвердить свою пятничную скорость, а Серхио Перес и вовсе остался 17-м.
У Валттери Боттаса подломилось крепление зеркала заднего вида, и финну пришлось ехать до пит-лейна под проливным дождем, управляя машиной лишь одной рукой, так как второй надо было поддерживать зеркало.
Результаты третьей тренировки Гран При Канады
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|22
|1'23.106
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|22
|1'23.397
|0.291
|3
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|Mercedes
|18
|1'24.483
|1.377
|4
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|23
|1'24.715
|1.609
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|14
|1'24.765
|1.659
|6
|Пьер Гасли
|Alpine
|Renault
|19
|1'24.825
|1.719
|7
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|22
|1'24.944
|1.838
|8
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|24
|1'24.955
|1.849
|9
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|22
|1'24.988
|1.882
|10
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|20
|1'25.087
|1.981
|11
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|Ferrari
|20
|1'25.140
|2.034
|12
|Оскар Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|25
|1'25.191
|2.085
|13
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|21
|1'25.198
|2.092
|14
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|21
|1'25.379
|2.273
|15
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|20
|1'25.435
|2.329
|16
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|Red Bull
|24
|1'25.725
|2.619
|17
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|20
|1'25.857
|2.751
|18
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|23
|1'26.750
|3.644
|19
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|10
|1'26.840
|3.734
|20
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|16
|1'27.279
|4.173
|Полные результаты
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