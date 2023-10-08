Макс опередил пилотов McLaren в Катаре, Хэмилтон врезался в Расселла

После того, как FIA за несколько часов до старта установила максимальную продолжительность отрезка на одном комплекте шин в 18 кругов, командам Ф1 пришлось срочно корректировать тактические планы.

Теперь каждый гонщик должен был провести за 57 кругов три обязательных пит-стопа, что добавило работы механикам и привело к тому, что в какой-то момент пелотон возглавлял Алекс Элбон на Williams.

Однако никакие правила в нынешнем сезоне не способны изменить одного обстоятельства – по воскресеньям побеждает Макс Ферстаппен. В этот раз лидеру Red Bull еще и помогли соперники: начинавшие борьбу вторым и третьим пилоты Mercedes столкнулись в первом повороте.

Столкновение Льюиса Хэмилтона, Mercedes F1 W14, и Джорджа Расселла, Mercedes F1 W14, в первом повороте

Семикратный чемпион мира, у которого были шины Soft, попробовал по внешнему радиусу обойти Джорджа Расселла на Medium. Это привело к контакту колесами, сходу Льюиса и долгой тираде Джорджа по радио, в которой не нашлось печатных слов.

Рассела тоже закрутило, и пара Mercedes заблокировала дорогу мчавшимся следом Фернандо Алонсо и Шарлю Леклеру. Обоим пришлось тормозить – и на второе место проскочил герой субботнего спринта Оскар Пиастри. Собственно, после этого австралиец больше не уступал второго места, которое стало для него лучшим результатом в карьере и принесло дебютанту сезона звание гонщика дня.

Другой пилот Mercedes Ландо Норрис, который после осечки в квалификации начинал борьбу десятым, уже к середине дистанции пробился на третье место и нагонял напарника, но команда по радио попросила британца остаться третьим.

Расселл, несмотря на сложное начало, был быстр на дистанции и пробился на четвертое место, переиграв Леклера с Алонсо.

Фернандо еще может ждать штраф – уехав в гравий во втором повороте по ходу гонки, он довольно опасно вернулся назад с использованием технической дорожки.

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo C43 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Эстебан Окон финишировал седьмым, а Валттери Боттас повторил лучший в сезоне восьмой результат – в Alfa Romeo извлекли выгоду из хитрой тактики с предельно ранним пит-стопом позади машины безопасности, что позволило проехать остаток дистанции всего с двумя остановками.

Штрафники

Следом на трассе финишировали Лэнс Стролл с Пьером Гасли – однако в протоколе оба оказались гораздо ниже. Дело в том, что по ходу дистанции каждый из гонщиков получил не один, а сразу два пятисекундных штрафа за нарушение пределов трассы.

В результате в десятку смогли подняться Серхио Перес, стартовавший с пит-лейна, и Чжоу Ганьюй. При этом мексиканец из Red Bull также уступил одну позицию из-за частых выездов за белую линию.

Самый же обидный штраф дня достался Нико Хюлькенбергу – тот автоматически заехал на пустую стартовую позицию, которая образовалась перед ним на решетке из-за того, что Карлос Сайнс не смог стартовать из-за обнаруженной в последний момент поломки на его Ferrari.

Логан Сарджент не вынес физической нагрузки и остановил машину досрочно, а все остальные без приключений добрались до финиша.

Для Макса Ферстаппена победа стала 14-й в нынешнем сезоне и 49-й в карьере, Оскар Пиастри принес McLaren 500-й призовой кубок в истории команды (больше только у Ferrari – 803). Сезон Ф1 продолжится через две недели в американском Остине.

Результаты Гран При Катара (57 кругов)

Поз. Гонщик / Команда Машина Время / Отст. Пит-стопы 1 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 1 ч 27:39.168 3 2 Оскар Пиастри McLaren +4.833 3 3 Ландо Норрис McLaren +5.969 3 4 Джордж Расселл Mercedes +34.119 4 5 Шарль Леклер Ferrari +38.976 3 6 Фернандо Алонсо Aston Martin Racing +49.032 3 7 Эстебан Окон Alpine +1'02.390 3 8 Валттери Боттас Alfa Romeo +1'06.563 3 9 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo +1'16.127 3 10 Серхио Перес Red Bull Racing +1'20.181 3 11 Лэнс Стролл Aston Martin Racing +1'21.652 3 12 Пьер Гасли Alpine +1'22.300 3 13 Алекс Элбон Williams +1'31.014 3 14 Кевин Магнуссен Haas F1 Team 1 круг 3 15 Юки Цунода AlphaTauri 1 круг 3 16 Нико Хюлькенберг Haas F1 Team 1 круг 3 17 Лиам Лоусон AlphaTauri 1 круг 3 Логан Сарджент Williams 3 Льюис Хэмилтон Mercedes НС Карлос Сайнс Ferrari