Макс опередил пилотов McLaren в Катаре, Хэмилтон врезался в Расселла
Трехкратный чемпион мира привычно выступал в собственном классе, а за его спиной пилоты на оранжевых машинах уверенно опередили соперников, а на черных – столкнулись в первом же повороте
После того, как FIA за несколько часов до старта установила максимальную продолжительность отрезка на одном комплекте шин в 18 кругов, командам Ф1 пришлось срочно корректировать тактические планы.
Теперь каждый гонщик должен был провести за 57 кругов три обязательных пит-стопа, что добавило работы механикам и привело к тому, что в какой-то момент пелотон возглавлял Алекс Элбон на Williams.
Однако никакие правила в нынешнем сезоне не способны изменить одного обстоятельства – по воскресеньям побеждает Макс Ферстаппен. В этот раз лидеру Red Bull еще и помогли соперники: начинавшие борьбу вторым и третьим пилоты Mercedes столкнулись в первом повороте.
Столкновение Льюиса Хэмилтона, Mercedes F1 W14, и Джорджа Расселла, Mercedes F1 W14, в первом повороте
Семикратный чемпион мира, у которого были шины Soft, попробовал по внешнему радиусу обойти Джорджа Расселла на Medium. Это привело к контакту колесами, сходу Льюиса и долгой тираде Джорджа по радио, в которой не нашлось печатных слов.
Рассела тоже закрутило, и пара Mercedes заблокировала дорогу мчавшимся следом Фернандо Алонсо и Шарлю Леклеру. Обоим пришлось тормозить – и на второе место проскочил герой субботнего спринта Оскар Пиастри. Собственно, после этого австралиец больше не уступал второго места, которое стало для него лучшим результатом в карьере и принесло дебютанту сезона звание гонщика дня.
Другой пилот Mercedes Ландо Норрис, который после осечки в квалификации начинал борьбу десятым, уже к середине дистанции пробился на третье место и нагонял напарника, но команда по радио попросила британца остаться третьим.
Расселл, несмотря на сложное начало, был быстр на дистанции и пробился на четвертое место, переиграв Леклера с Алонсо.
Фернандо еще может ждать штраф – уехав в гравий во втором повороте по ходу гонки, он довольно опасно вернулся назад с использованием технической дорожки.
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo C43
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Эстебан Окон финишировал седьмым, а Валттери Боттас повторил лучший в сезоне восьмой результат – в Alfa Romeo извлекли выгоду из хитрой тактики с предельно ранним пит-стопом позади машины безопасности, что позволило проехать остаток дистанции всего с двумя остановками.
Штрафники
Следом на трассе финишировали Лэнс Стролл с Пьером Гасли – однако в протоколе оба оказались гораздо ниже. Дело в том, что по ходу дистанции каждый из гонщиков получил не один, а сразу два пятисекундных штрафа за нарушение пределов трассы.
В результате в десятку смогли подняться Серхио Перес, стартовавший с пит-лейна, и Чжоу Ганьюй. При этом мексиканец из Red Bull также уступил одну позицию из-за частых выездов за белую линию.
Самый же обидный штраф дня достался Нико Хюлькенбергу – тот автоматически заехал на пустую стартовую позицию, которая образовалась перед ним на решетке из-за того, что Карлос Сайнс не смог стартовать из-за обнаруженной в последний момент поломки на его Ferrari.
Логан Сарджент не вынес физической нагрузки и остановил машину досрочно, а все остальные без приключений добрались до финиша.
Для Макса Ферстаппена победа стала 14-й в нынешнем сезоне и 49-й в карьере, Оскар Пиастри принес McLaren 500-й призовой кубок в истории команды (больше только у Ferrari – 803). Сезон Ф1 продолжится через две недели в американском Остине.
Результаты Гран При Катара (57 кругов)
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