Макс одержал в Остине 15-ю победу в сезоне, несмотря на старт с шестого места

Нарушение границ трассы на решающем квалификационном круге вынудило Макса Ферстппена стартовать в Гран При США только с третьего ряда. Но не помешало продолжить победную серию.

Голландец не спешил после старта. Он сразу оставил позади Джорджа Расселла, после чего какое-то время разбирался с пилотами Ferrari.

После старта Шарль Леклер с Карлосом Сайнсом недолго оставались вторым и третьим – но быстро стало ясно, что у алых машин, как и в спринте, нет скорости. Макс прошел испанца в 12-м повороте шестого круга, а монегаска – в том же месте 12-го.

Фото: Энди Хон / Motorsport Images Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Впереди остались два более серьезных соперника: лидировавший с самого старта Ландо Норрис и весьма быстрый Льюис Хэмилтон, который тоже без проблем оставил позади дуэт Скудерии.

Гонщика Mercedes Ферстаппен обыграл за счет более раннего первого пит-стопи, а пилота McLaren – в реальной борьбе на трассе ровно на середине дистанции.

Правда, после второго пит-стопа чемпиона впереди внезапно оказался обладатель поула Леклер, который попробовал проехать гонку с одной сменой шин. Но спорить с Red Bull Шарлю было не под силу. На 39-м круге Макс окончательно вышел в лидеры и уехал к 15-й победе в сезоне – никто и никогда не добивался такого в одном сезоне Ф1. Кроме того, это 50-й успех пилота в карьере.

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Ландо Норрис, McLaren MCL60

Правда, на Red Bull голландца барахлили тормоза, из-за чего он очень забавно кричал по радио на инженера: «Не отвлекай меня!». Но это никак не сказалось на главном итоге.

Второе место разыграли два британца. Норрис долго оставался впереди, но за семь кругов до финиша будучи на шинах Hard, ничего не смог противопоставить Хэмилтону на более свежем Medium в первом повороте.

Сайнс финишировал четвертым, а бедняга Леклер из-за шин и вовсе опустился на шестое место, пропустив еще и Серхио Переса. Джордж Расселл оказался единственным из пилотов топ-команд, кто не успел опередить Шарля и остался седьмым.

Обновление: Хэмилтона с Леклером исключили из протокола Гран При США

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images Юки Цунода, AlphaTauri AT04

Еще два места в зачетной десятке освободились почти сразу после старта: Оскар Пиастри с Эстебаном Оконом столкнулись в первом повороте, и вскоре оба сошли из-за повреждения машин.

В итоге восьмым финишировал Пьер Гасли из Alpine, а девятым после проблем с подвеской у Фернандо Алонсо (для которого сход стал первым в нынешнем сезоне) дистанцию завершил другой гонщик Aston Martin Лэнс Стролл. Это первые очки канадца после летних каникул.

При этом оба пилота AMR, как и их соперники из Haas, начинали гонку с пит-лейна после изменения настроек в условиях закрытого парка.

Юки Цунода стал не только последним из тех, кто попал в десятку, но и автором лучшего времени круга благодаря переходу в самом конце на свежий Soft.

Также упоминания заслуживает Логан Сарджент: на домашней трассе пилот Williams провел, пожалуй, лучшую гонку в карьере. Он провел несколько обгонов на трассе и уступил своему напарнику Алексу Элбону сего секунду под клетчатым флагом.

По итогам этапа в Остине McLaren отодвинула Aston Martin с четвертой строчки Кубка конструкторов, а Льюис Хэмилтон продолжил серию подиумов на «Трассе Америк» – из у него уже девять подряд, причем четыре последних года он финишировал вторым.

Обновленные результаты Гран При США (56 кругов)

Поз. Гонщик / Команда. Машина Время / Отст. П/С* 1 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 1 ч 35:21.362 2 2 Ландо Норрис McLaren +10.730 2 3 Карлос Сайнс Ferrari +15.134 2 4 Серхио Перес Red Bull Racing +18.460 2 5 Джордж Расселл Mercedes +24.999 2 6 Пьер Гасли Alpine +47.996 2 7 Лэнс Стролл Aston Martin Racing +48.696 2 8 Юки Цунода AlphaTauri +1'14.385 3 9 Алекс Элбон Williams +1'26.714 2 10 Логан Сарджент Williams +1'27.998 2 11 Нико Хюлькенерг Haas F1 Team +1'29.904 2 12 Валттери Боттас Alfa Romeo +1'38.601 2 13 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 1 круг 2 14 Кевин Магнуссен Haas F1 Team 1 круг 2 15 Даниэль Риккардо AlphaTauri 1 круг 2 Фернандо Алонсо Aston Martin Racing 3 Оскар Пиастри McLaren 1 Эстебан Окон Alpine 1 ДК Льюис Хэмилтон Mercedes +2.225 2 ДК Шарль Леклер Ferrari +24.662 1 *пит-стопы