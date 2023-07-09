Макс объяснил, почему так плохо стартовал в Сильверстоуне

Макс Ферстаппен уже приучил Формулу 1 к тому, что регулярно стартует с поула, после чего уверенно захватывает лидерство. Однако в этот уик-энд на Гран При Великобритании действующий чемпион распорядился первой стартовой позицией не столь уверенно.

Голландец начал движение хуже двух пилотов McLaren, не без труда удержал позади молодого Оскара Пиастри, но ничего не смог поделать с Ландо Норрисом – тот захватил лидерство и удерживал его четыре круга, пока в игру не вступила DRS на Red Bull Макса.

Говоря о проигранном старте после победы в гонке, Ферстаппен объяснил: «Он получился плохим, колеса сильно забуксовали. Из-за этого мне пришлось сражаться с Ландо, на что потребовалось несколько кругов. А после этого еще несколько ушло на то, чтобы охладить резину. При этом Ландо продолжал преследовать меня в зоне DRS».

По поводу первых метров Макс уточнил: «Когда началась пробуксовка, было уже сложно что-то сделать на разгоне в первому повороту. Ландо вышел вперед, а я лишь старался избежать неприятностей в третьем и четвертом поворотах.

Потом у нас была небольшая битва с Оскаром в Копсе. Я остался снаружи, и этот подход сработал».

После старта: впереди Ландо Норрис, McLaren MCL60, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Он продолжил: «В четверг перед Гран При у нас было маркетинговое мероприятие, где мне довелось управлять машиной в дрифте. Так вот, на старте ощущения были очень похожими – и в этом не было ничего хорошего. Напротив, это очень скверно.

Нам надо разобраться, что там произошло. Несколько предыдущих стартов удались мне куда лучше. Сегодня не вышло, но от того гонка стала более интересной. Пришлось отыгрываться».

Глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер напомнил, что у «Сильверстоуна» есть свои особенности в отношении старта.

«Исторически со второго места гонки здесь начинать проще, – сказал он. – Но Ландо и особенно Пиастри в этот раз просто полетели. Нам же важно было сохранять голову холодной, и спустя несколько кругов Максу удалось провести обгон.

После старта я подумал: "Ну да, получилось не очень". Но в этот раз они хотя бы проехали Копс (отсылка к аварии Макса с Льюисом Хэмилтоном в этом же месте на первом круге в гонке 2021 года – прим.ред.)

После Копса было ясно, что надо просто успокоиться и дождаться момента, когда можно будет использовать DRS».

Для RBR победа Ферстаппена в Сильверстоуне стала 11-й подряд. Это повторение исторического рекорда Ф1, установленного McLaren с Аленом Простом и Айртоном Сенной в 1988 году. Стоит отметить, что тогда команда выиграла все гонки в рамках одного сезона, тогда как серия «Быков» началась еще в Абу-Даби в самом конце 2022-го.