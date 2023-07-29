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Макс объяснил, почему не стал спешить с пит-стопом

Не став менять дождевые шины на промежуточные, пилот Red Bull потерял на первую позицию в бельгийском спринте – но это не отразилось на итоговом результате

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Макс Ферстаппен начинал субботнюю гонку в Спа с поула. Из-за сильного дождя судьи решили дать пилотам проехать несколько кругов по трассе, чтобы оценить ее состояние, а уж потом запланировали старт с хода.

Еще до начала борьбы стало понятно, что дождевые шины, которые по правилам Ф1 были обязательными для всех пилотов, надо как можно быстрее менять на промежуточные. Однако Макс отправился на пит-лейн не сразу в момент рестарта, как многие соперники, а на следующем круге. 

Из-за этого он оказался вторым за Оскаром Пиастри, но сумел опередить молодого австралийца и продолжить победную серию.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

«Я считаю, такой вариант был безопаснее, – объяснил он тактику Red Bull в интервью после финиша. – Конечно, я мог заехать первым. Но тогда почти наверняка оказался бы заблокирован другими машинами [не имея возможности безопасно выехать от механиков].

Был шанс, что в этот момент вернется автомобиль безопасности, и тогда я вообще проиграл бы очень серьезно. Потому тут не о чем было думать – надо было оставаться на трассе. 

Да, в итоге мы потеряли позицию, но я знал нашу скорость. Как вы видели, на промежуточной резине машина словно летела. Так что все в порядке».

Ферстаппен переиграл Пиастра на следующем рестарте, использовав на прямой Кеммель слип-стрим за McLaren соперника. 

Он объяснил: «Самый большой риск всегда не первом круге, в первом повороте. Там случается всякое. А когда удалось избежать неприятностей, дальше у нашей машины уже была хорошая скорость [позволившая провести обгон]».

С учетом спринтов Макс не проигрывал в Ф1 уже девять гоночных заездов подряд. В главной гонке в Спа его ждет старт с шестого места. 

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