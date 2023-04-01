Макс объяснил, что позволило ему резко ускориться в споре за поул
В решающей попытке гонщик Red Bull улучшил свое время на полсекунды, что и стало залогом победы
После первых попыток в финальном сегменте субботней сессии квартет лидеров укладывался всего в несколько сотых. Макс Ферстаппен лидировал, но пилоты Mercedes и Фернандо Алонсо буквально наступали ему на пятки.
Однако в решающий момент голландец ощутимо ускорился: если его прежний результат составлял 1:17.262, то под клетчатым флагом чемпион проехал круг за 1:16.732. Преимущество над преследователями, которые тоже попробовали прибавить, достигло уверенной четверти секунды.
По словам гонщика, такую прибавку обеспечила работа с резиной.
«Думаю, последняя попытка вышла хорошей, – сказал Макс. – Весь уик-энд у нас были сложности с тем, чтобы выводить шины в оптимальный диапазон. Но в Q3 все сработало, как надо. Так что я очень доволен своим кругом. Ну и тем, конечно, что завоевал поул».
Он добавил, что переговоры с командой по радио, по ходу которых можно было услышать жалобы на работу гибридной системы, были лишь частью работы по поиску точных настроек.
А вот другой момент вызвал у голландца куда больше волнений: «Я едва не задавил птичку. К счастью, этого удалось избежать. На уличных трассах такое порой происходит.
Главное – завтра наша машина будет быстра. Но вопрос с шинами остается актуальным, так что гонка обещает быть интересной».
Говоря о своих целях, Макс был прямолинеен: «На подиуме здесь я уже был, теперь надо бы подняться на ступеньку повыше».
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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