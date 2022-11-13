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Формула 1 / Гран При Бразилии Новость

Макс об аварии: Я понял, что Льюис не пустит – но не захотел отступать

Гонщик поделился своей точкой зрения на столкновение с главным соперником по прошлогоднему чемпионату

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Макс об аварии: Я понял, что Льюис не пустит – но не захотел отступать
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Mосле невероятной дуэли на протяжении сезона-2021, которая сопровождалась множеством контактом и несколькими серьезными столкновениями, Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон редко оказывались рядом на трассе после смены регламента. 

Только под конец осени, когда Mercedes поехала как надо, у них появилась возможность побороться. В Зандфорте и Остине Льюис уступал позицию, а вот в Сан-Паулу не захотел. 

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Сам Макс так объяснил произошедшее репортером: «Мне показалось, что будет интересно провести атаку снаружи. Но потом я увидел, что он вообще не собирается оставлять мне место. Но и сам я не собирался отступать. 

Это привело к повреждению переднего крыла, но если говорить откровенно – сегодня у нас просто не было необходимой скорости. Мы не так много могли сделать».

Дополнительная информация: Люк Смит

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