Макс об аварии: Я понял, что Льюис не пустит – но не захотел отступать
Гонщик поделился своей точкой зрения на столкновение с главным соперником по прошлогоднему чемпионату
Mосле невероятной дуэли на протяжении сезона-2021, которая сопровождалась множеством контактом и несколькими серьезными столкновениями, Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон редко оказывались рядом на трассе после смены регламента.
Только под конец осени, когда Mercedes поехала как надо, у них появилась возможность побороться. В Зандфорте и Остине Льюис уступал позицию, а вот в Сан-Паулу не захотел.
Когда на рестарте в начала седьмого круга голландец попробовал атаковать по внешнему радиусу первого поворота и смог поравняться с соперником на выходе, тот не оставил ему места на апексе следующего поворота.
Судьи признали Ферстаппена виновным и назначили пять секунд штрафа, но, например, авторитетный эксперт Sky Sport Мартин Брандл не согласился с этим решением. По его словам, Льюис должен был оставить больше места, так как машины два гонщика находились рядом, у Хэмилтона не было преимущества.
Сам Макс так объяснил произошедшее репортером: «Мне показалось, что будет интересно провести атаку снаружи. Но потом я увидел, что он вообще не собирается оставлять мне место. Но и сам я не собирался отступать.
Это привело к повреждению переднего крыла, но если говорить откровенно – сегодня у нас просто не было необходимой скорости. Мы не так много могли сделать».
Он добавил: «После того, как мы поменяли крыло, машина вела себя абсолютно нормально. А вот шины изнашивались слишком быстро…»
Хэмилтон же высказался по поводу аварии предельно лаконично: «Что тут сказать, вы же сами знаете, как это бывает с Максом».
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