Макс о старте Переса: Это был крутой маневр. Жаль, что не получилось

После квалификационного поражения от Ferrari гонщики RBR смогли взять убедительный реванш уже на первых метрах гонки: когда в воскресенье погасли стартовые огни, Макс Ферстаппен с Серхио Пересом начали движение гораздо лучше соперников на алых машинах.

На разгоне к первому повороту голландец сместился внутрь и поравнялся с обладателем поула Шарлем Леклером, а мексиканский пилот избрал внешнюю траекторию и за счет разгона в слип-стриме выглядел самым быстрым в этой тройке.

Под крики восторженных трибун Перес начал раньше всех заходить в первый поворот (это наглядно видно на фото), но ошибся с траекторией и зацепил машину Леклера.

Вместо сенсационного лидерства Серхио сошел с разбитым понтоном, а Макс поехал к 16-й в сезоне победе. После финиша он рассказал, что думает о действиях напарника, который решил рискнуть, хотя мог спокойно продолжить гонку в группе лидеров.

«Я прекрасно понимаю, что им двигало, – объяснил Ферстаппен репортерам. – Ведь это его домашняя гонка. На глазах своих болельщиков ты всегда хочешь быть на подиуме. Так что Серхио сместился наружу и попытался [выйти в лидеры].

Если посмотреть на кадры из первого поворота, ему стоило оставить [Леклеру] чуть больше места. Но если бы его идея сработала, это выглядело бы очень круто».

Сам Макс в 2021 году, также стартуя третьим, смог опередить на стартовом разгоне пару пилотов Mercedes и выйти в лидеры, избежав неприятностей в первых поворотах.

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки

Говоря о том, как он увидел происходящее из своей машины, чемпион мира отметил: «Честно говоря, я не слишком смотрел в ту сторону. Судить о таких вещах можно, только когда посмотришь записи уже после финиша. В тот момент я был полностью сконцентрировал на машине Леклера.

Понятно, что первопричина тут в желании добиться успеха в домашней гонке. К сожалению, в этот раз все сложилось для него не лучшим образом».

Победа в Мехико стала для Ферстаппена 51-й в карьере – он сравнялся по этому показателю с обладателем четырех титулов Аленом Простом. Перес теперь опережает в таблице Льюиса Хэмилтона всего на 20 очков.