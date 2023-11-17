Макс о первом дне в Лас-Вегасе: Видел я трассы и поинтереснее
Чемпион Ф1 продолжил критику в адрес американской гонки после пары тренировок, в которых по скорости стал далеко не лучшим
Единственным этапом нынешнего сезона Ф1, де у Red Bull совсем не было скорости, стал Гран При Сингапура с медленной городской трассой, заезды на которой происходят в темное время суток.
И хотя в Лас-Вегасе, где участники чемпионата выступают в тот уик-энд, средняя скорость намного выше, а температура заметно ниже, в остальном все условия совпадают с сингапурскими.
Совпадение или нет, но по итогам двух тренировок лидерство в Неваде захватили пилоты Ferrari, тогда как у Red Bull пока просматриваются проблемы с темпом.
Однако победитель 17 гонок нынешнего сезона Макс Ферстаппен объяснил, что в этот раз решающей станет вовсе не скорость на одном круге.
«Очень скользко, – сказал голландец о своих впечатлениях. – Понятно, что в первой сессии мы даже толком не приступили к работе, но во второй дела складывались более или менее неплохо. Мы полностью выполнили программу, а это уже неплохо.
Думаю, на одном круге у нас неплохой темп, а вот про длинные серии говорить пока сложнее. Мягкие шины в таких условиях не работают, потому мы быстро переключились на Medium. Но даже к ним есть кое-какие вопросы, с которыми еще надо разобраться.
В целом мы смотримся неплохо – но, думаю, можно справиться и лучше. В гонке вопрос износа резины выйдет на первый план».
Макс и прежде отзывался об этапе в Лас-Вегасе не слишком позитивно, а после полутора часов, проведенных на трассе глубокой ночью при пустых трибунах, продолжил критику.
На вопрос о том, изменилось ли его мнение о кольце в Лас-Вегасе после возможности проехать по нему, и получил ли он удовольствие, голландец ответил: «Видел я трассы и поинтереснее. Впрочем, это было понятно уже давно. Сегодня я не узнал в этом плане ничего нового».
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Серхио Перес, Red Bull RB19
Серхио Перес, показавший четвертое время, оказался настроен более позитивно.
«Трасса сложная, – сказал мексиканец. – Мне жаль, что так получилось с болельщиками (которых попросили покинуть трибуны – прим.ред.), но я уверен, что мы подарим им хорошую гонку.
Здесь очень низкий уровень сцепления с асфальтом, но его состояние продолжает улучшаться, и это делает ситуацию еще более сложной.
Нам удалось добиться заметного прогресса по ходу дня, я доволен. Ferrari выглядит очень быстрой. Даже по записям с бортовых камер видно, что они что-то отыскали. Но, думаю, в гонке мы точно поспорим с ними».
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