Макс о лучшем времени тестов: Это еще далеко не предел

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В заключительный час финального дня предсезонных тестов Ф1 Макс Ферстаппен поставил время, позволившее ему занять первую строчку с перевесом в семь десятых секунды над ближайшим соперником.

Голландец показал рекордное время на всех трех секторах, используя самые мягкие шины С5. Но сам он не увидел в такой скорости ничего необычного.

«Это была нормальная работа по ходу дня, – рассказал он в эфире F1 TV. – Мы просто пробовали разную резину, причем больше всего концентрировались на той, что будет использоваться здесь же на следующей неделе (более жесткие составы C1-C3, – прим.ред.). Машина ощущается хорошо, мы выполнили всю программу, впечатления позитивный».

На уточняющий вопрос, много ли топлива было у него в баке пол ходу быстрой попытки, Макс пояснил: «Много, но так у всех. Никто пока не ездил в полностью квалификационной конфигурации».

В субботу Red Bull установила на свою машину заметно измененные понтоны.

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Макс рассказал, что доработки сделали RB18 быстрее, однако причина не только в этом.

«Они работают, – заверил Ферстаппен. – Очень надеюсь, что мы сохраним их на машине.

Если сравнивать с Барселоной, то здесь совсем другие условия – абразивный асфальт, жарко, другая конфигурация. Потому сложно сравнивать ощущения. Но мы уже гораздо больше знаем о машине и за прошедшее время смогли сделать ее быстрее».

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Дополнительная информация: Адам Купер