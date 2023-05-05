Макс о доминировании Red Bull: Что-то я не помню жалоб Тото в начале турбоэры

Уже первые гонки нового сезона Формулы 1 позволили понять, что борьба в чемпионате 2023 года пойдет только за второе место. Преимущество Red Bull столь велико, что ни у кого из преследователей пока нет возможности даже рассчитывать на борьбу с пилотами RB19 на длинной дистанции.

Макс Ферстаппен с Серхио Пересом выиграли все четыре прошедшие гонки, а преимущество «Быков» в Кубке конструкторов достигло уже 93 очков.

Это привело к жалобам болельщиков и даже участников чемпионата на отсутствие интриги и скучные гонки. Однако Ферстаппен не согласился с тем, что такая ситуация является чем-то необычным для спорта. Он вспомнил, как после перехода Ф1 на турбомоторы в 2014 году доминирование Mercedes было даже более значительным.

«Не помню, чтобы Тото Вольф в то время жаловался на скучные гонки, – сказал Макс в преддверии Гран При Майами, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Ах да, это же его команда все время выигрывала».

Голландец добавил: «Как по мне, нынешняя ситуация вполне нормальная. В футболе скучные матчи тоже чередуются с захватывающими. Нельзя постоянно менять правила только ради повышения зрелищности.

Иногда бывает, что кто-то сильнее других, это часть Формулы 1. Да, от Баку ждали безумных событий, но ничего не произошло. Бывает и наоборот: ты думаешь, что все будет спокойно, но начинается что-то невероятное. Такое происходит в любом спорте».

При этом действующий чемпион допустил, что затянувшееся доминирование неизбежно приведет к попыткам сдержать фаворита.

«Все это уже было не раз, – объяснил Макс. – Если одна команда уезжает от остальных, они начинают менять правила. Но сейчас, как мне видится, все в порядке. Кое что уже скорректировали, вспомните болтанку.

Просто наша команда отлично справляется в работой».

Дополнительная информация: Рональд Фординг