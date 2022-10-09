Макс не поверил в выигранный титул! Но все равно был рад

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Макс Ферстаппен в Японии досрочно выиграл второй титул чемпиона мира. Этому способствовали два фактора.

Во-первых на последнем круге его главный соперник Шарль Леклер слишком активно оборонял вторую позицию в борьбе с Серхио Пересом, за что получил пятисекундный штраф.

А во-вторых, сокращенную с 53 до 28 кругов дождевую гонку посчитали с полными очками, так как по правилам «частичные очки даются только за гонку, которую нельзя возобновить».

Эти нюансы оказались не известны самому Ферстаппену на момент, когда он финишировал.

«Да не, главное что гонка состоялась, что был рестарт, – сказал Ферстаппен, когда вылез из машины и его спросили, жалеет ли он о том, что титул пока не выигран. – Было круто гоняться здесь, приятно одержать победу в гонке.

Да, я не стал чемпионом досрочно, хотя мечтал сделать это в Японии. Но в конце концов было бы куда хуже, если бы гонка не состоялась вообще. А так она состоялась, я в ней победил, так что не вижу поводов жалеть».

В этот момент Ферстаппену сказали, что он все же чемпион.

«Невероятно! Вот Honda порадуется!» – ответил двукратный чемпион мира.

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