«Макс не отруливал в Льюиса». Брандл разобрал эпизод в Сан-Паулу
Авторитетный британский эксперт проанализировал атаку Льюиса Хэмилтона на Макса Ферстаппена в четвертом повороте по ходу 48-го круга бразильской гонки
Несмотря на итоговую победу Льюиса Хэмилтона, самым ярким событием этапа на «Интерлагосе» стала его неудачная попытка обогнать лидирующего Макса Ферстаппена на финальном отрезке дистанции.
Британский пилот Mercedes поравнялся с соперником, находясь на внешней траектории. Оба затормозили предельно поздно и вынуждены были выехать за белую линию. Судьи FIA не увидели в этом эпизоде повода для изучения, однако во вторник, когда стали доступны кадры с камеры на машине Red Bull, Mercedes затребовала пересмотра эпизода.
Экс-пилот Формулы 1 и ведущий эксперт Sky Sports Мартин Брандл предложил собственный анализ случившегося.
В своей колонке он написал: «Поначалу казалось, что Ферстаппену по силам отыгрывать треть секунды на извилистом втором секторе, чтобы за счет этого создавать безопасный отрыв от ракеты Merc на стартовой прямой.
Но на 48-м круге Хэмилтон был безжалостен. Ферстаппену пришлось вилять и защищаться, оставив Хэмилтону внешний радиус, где находится гоночная траектория на входе в четвертый поворот. Макс остался внутри, на грязной части полотна, и оба затормозили предельно поздно. После этого и тот, и другой выехали из поворота слишком широко.
Я уверен, что Макс мог сказать: когда я увидел, что Льюис выехал в зону безопасности, то сам сделал то же самое, распрямив траекторию и улучшив разгон.
Записи с бортовых камер подтверждают, что Макс тормозил очень поздно, потерял скорость и не попал на точку входа в поворот, но при этом он ни разу не отруливал в сторону Льюиса. Он был абсолютно на пределе, так что судьи могли избрать любое решение.
Ситуация требовала как минимум черно-белого флага [для Ферстаппена], предупреждающего о стандартах пилотирования».
Брандл добавил: «В Mercedes попросили пересмотра дела, но такие апелляции редко что-то меняют. В любом случае, Red Bull будет настаивать, что в конце гонки они уже не атаковали, потому 5-секундный штраф, который отбросит Макса на третье место позади Боттаса, будет несправедливым. Зная о наказании, Макс ехал бы быстрее. А в Mercedes вправе ответить, что тогда и Валттери ехал бы быстрее».
Говоря о том, как события бразильской гонки развивались дальше, чемпион мира по гонкам спорткаров заметил: «Хэмилтон сохранял голову холодной, когда ему сообщили по радио, что судьи решили никого не наказывать. Я очень сильно подозреваю, что это заметно усилило его желание опередить Макса.
Маневр в итоге состоялся на 59-м круге из 71. На стартовой прямой Максу пришлось сместиться внутрь, чтобы защитить позицию от быстрого Хэмилтона. Это выбило его [Ферстаппена] из ритма в связке первых поворотов. Льюис же сделал все верно и вышел на следующую прямую по идеальной линии. Это позволило ему использовать DRS и провести обгон. После этого отобрать у него победу могли только технические проблемы.
Red Bull в этот день было нечем ответить Mercedes».
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