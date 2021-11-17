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Формула 1 / Гран При Бразилии Новость

«Макс не отруливал в Льюиса». Брандл разобрал эпизод в Сан-Паулу

Авторитетный британский эксперт проанализировал атаку Льюиса Хэмилтона на Макса Ферстаппена в четвертом повороте по ходу 48-го круга бразильской гонки

«Макс не отруливал в Льюиса». Брандл разобрал эпизод в Сан-Паулу

Несмотря на итоговую победу Льюиса Хэмилтона, самым ярким событием этапа на «Интерлагосе» стала его неудачная попытка обогнать лидирующего Макса Ферстаппена на финальном отрезке дистанции. 

Британский пилот Mercedes поравнялся с соперником, находясь на внешней траектории. Оба затормозили предельно поздно и вынуждены были выехать за белую линию. Судьи FIA не увидели в этом эпизоде повода для изучения, однако во вторник, когда стали доступны кадры с камеры на машине Red Bull, Mercedes затребовала пересмотра эпизода.  

 

Экс-пилот Формулы 1 и ведущий эксперт Sky Sports Мартин Брандл предложил собственный анализ случившегося. 

В своей колонке он написал: «Поначалу казалось, что Ферстаппену по силам отыгрывать треть секунды на извилистом втором секторе, чтобы за счет этого создавать безопасный отрыв от ракеты Merc на стартовой прямой.

Но на 48-м круге Хэмилтон был безжалостен. Ферстаппену пришлось вилять и защищаться, оставив Хэмилтону внешний радиус, где находится гоночная траектория на входе в четвертый поворот. Макс остался внутри, на грязной части полотна, и оба затормозили предельно поздно. После этого и тот, и другой выехали из поворота слишком широко.

Я уверен, что Макс мог сказать: когда я увидел, что Льюис выехал в зону безопасности, то сам сделал то же самое, распрямив траекторию и улучшив разгон. 

Записи с бортовых камер подтверждают, что Макс тормозил очень поздно, потерял скорость и не попал на точку входа в поворот, но при этом он ни разу не отруливал в сторону Льюиса. Он был абсолютно на пределе, так что судьи могли избрать любое решение.

Ситуация требовала как минимум черно-белого флага [для Ферстаппена], предупреждающего о стандартах пилотирования». 

Брандл добавил: «В Mercedes попросили пересмотра дела, но такие апелляции редко что-то меняют. В любом случае, Red Bull будет настаивать, что в конце гонки они уже не атаковали, потому 5-секундный штраф, который отбросит Макса на третье место позади Боттаса, будет несправедливым. Зная о наказании, Макс ехал бы быстрее. А в Mercedes вправе ответить, что тогда и Валттери ехал бы быстрее».

Говоря о том, как события бразильской гонки развивались дальше, чемпион мира по гонкам спорткаров заметил: «Хэмилтон сохранял голову холодной, когда ему сообщили по радио, что судьи решили никого не наказывать. Я очень сильно подозреваю, что это заметно усилило его желание опередить Макса.

Маневр в итоге состоялся на 59-м круге из 71. На стартовой прямой Максу пришлось сместиться внутрь, чтобы защитить позицию от быстрого Хэмилтона. Это выбило его [Ферстаппена] из ритма в связке первых поворотов. Льюис же сделал все верно и вышел на следующую прямую по идеальной линии. Это позволило ему использовать DRS и провести обгон. После этого отобрать у него победу могли только технические проблемы.

Red Bull в этот день было нечем ответить Mercedes». 

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