Макс назвал команду Ф1 с самым сильным дуэтом пилотов. Правда, без учета Red Bull

В последние недели на фоне постоянных побед Макса Ферстаппена в Формуле 1 явно обозначилась вторая сила в пелотоне – она не только регулярно опережает других преследователей лидера, но даже порой осложняет жизнь самому голландцу из Red Bull.

Речь о McLaren, сумевшей по ходу нынешнего сезона Ф1 добиться ощутимого прогресса. В последних Гран При ее гонщики постоянно занимают места в первых рядах решетки и регулярно увозят домой призовые кубки.

При этом дебютант чемпионата Оскар Пиастри и его опытный напарник Ландо Норрис демонстрируют очень близкие результаты. Именно это обстоятельство отметил Ферстаппен, который назвал дуэт McLaren сильнейшим в нынешнем пелотоне.

«Думаю, как команда именно они сейчас наиболее стабильны, если сравнивать с другими нашими преследователями, – сказал Макс репортерам в Катаре. – Думаю, у них сильнейший состав пилотов, если говорить о всех соперниках. Им удается очень здорово справляться с работой.

Думаю, концовка сезона станет интересной. А еще мне очень любопытно будет увидеть, какой окажется расстановка сил в начале 2024-го».

Оскар Пиастри, McLaren, второе место, Андреа Стелла, руководитель McLaren, Ландо Норрис, McLaren, третье место Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Пока McLaren занимает в Кубке конструкторов пятое место. Но после июньского Гран При Канады «оранжевые» проигрывали соперникам из Aston Martin 137 очков, а сейчас разница сократилась всего до 11. Ferrari и Mercedes тоже не так далеко.

Ферстаппен признал, что по чистому темпу McLaren все ближе к Red Bull.

«Должен признать, у нас есть небольшой резерв скорости, – сказал гонщик после победы в Катаре. – Но не могу не отметить и результаты McLaren.

Они выступают очень здорово. Мы видим, что наше преимущество становится все меньше и меньше. Так что нам надо думать, как удержать свое преимущество.

По ходу всего сезона им удавалось серьезно прибавлять. Мы тоже стараемся двигаться вперед, но все же больше заняты приготовлениями к следующему чемпионату».

Победитель спринта Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Ландо Норрис, McLaren MCL60 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images