Макс назвал команду Ф1 с самым сильным дуэтом пилотов. Правда, без учета Red Bull
Чемпион мира оценил силы участников нынешнего сезона. К сожалению, свою собственную команду он при этом вынес за скобки
В последние недели на фоне постоянных побед Макса Ферстаппена в Формуле 1 явно обозначилась вторая сила в пелотоне – она не только регулярно опережает других преследователей лидера, но даже порой осложняет жизнь самому голландцу из Red Bull.
Речь о McLaren, сумевшей по ходу нынешнего сезона Ф1 добиться ощутимого прогресса. В последних Гран При ее гонщики постоянно занимают места в первых рядах решетки и регулярно увозят домой призовые кубки.
При этом дебютант чемпионата Оскар Пиастри и его опытный напарник Ландо Норрис демонстрируют очень близкие результаты. Именно это обстоятельство отметил Ферстаппен, который назвал дуэт McLaren сильнейшим в нынешнем пелотоне.
«Думаю, как команда именно они сейчас наиболее стабильны, если сравнивать с другими нашими преследователями, – сказал Макс репортерам в Катаре. – Думаю, у них сильнейший состав пилотов, если говорить о всех соперниках. Им удается очень здорово справляться с работой.
Думаю, концовка сезона станет интересной. А еще мне очень любопытно будет увидеть, какой окажется расстановка сил в начале 2024-го».
Оскар Пиастри, McLaren, второе место, Андреа Стелла, руководитель McLaren, Ландо Норрис, McLaren, третье место
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
Пока McLaren занимает в Кубке конструкторов пятое место. Но после июньского Гран При Канады «оранжевые» проигрывали соперникам из Aston Martin 137 очков, а сейчас разница сократилась всего до 11. Ferrari и Mercedes тоже не так далеко.
Ферстаппен признал, что по чистому темпу McLaren все ближе к Red Bull.
«Должен признать, у нас есть небольшой резерв скорости, – сказал гонщик после победы в Катаре. – Но не могу не отметить и результаты McLaren.
Они выступают очень здорово. Мы видим, что наше преимущество становится все меньше и меньше. Так что нам надо думать, как удержать свое преимущество.
По ходу всего сезона им удавалось серьезно прибавлять. Мы тоже стараемся двигаться вперед, но все же больше заняты приготовлениями к следующему чемпионату».
Победитель спринта Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Ландо Норрис, McLaren MCL60
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Хаккинен взялся помочь индийскому пилоту попасть в Ф1
Формула 1 во второй раз отложила срок ответа Массе по поводу титула 2008 года
До аварии с Хэмилтоном Расселл собирался бороться за победу в Катаре
До аварии с Хэмилтоном Расселл собирался бороться за победу в Катаре До аварии с Хэмилтоном Расселл собирался бороться за победу в Катаре
Что мировые СМИ написали о Гран При Катара
Что мировые СМИ написали о Гран При Катара Что мировые СМИ написали о Гран При Катара
Норрис назвал условия Гран При Катара слишком опасными для гонщиков
Норрис назвал условия Гран При Катара слишком опасными для гонщиков Норрис назвал условия Гран При Катара слишком опасными для гонщиков
Пиастри назвал гонку в Катаре сложнейшей в жизни
Пиастри назвал гонку в Катаре сложнейшей в жизни Пиастри назвал гонку в Катаре сложнейшей в жизни
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Катара
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Катара Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Катара
Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях
Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях
Самое важное:
FIA закончила разбор поведения Стролла в Катаре. Гонщику погрозили пальцем
FIA закончила разбор поведения Стролла в Катаре. Гонщику погрозили пальцем FIA закончила разбор поведения Стролла в Катаре. Гонщику погрозили пальцем
СМИ: Перес попросил вернуть машине конфигурацию начала сезона. Red Bull отказала
СМИ: Перес попросил вернуть машине конфигурацию начала сезона. Red Bull отказала СМИ: Перес попросил вернуть машине конфигурацию начала сезона. Red Bull отказала
Босс AlphaTauri раскрыл стратегию развития, избранную владельцами команды
Босс AlphaTauri раскрыл стратегию развития, избранную владельцами команды Босс AlphaTauri раскрыл стратегию развития, избранную владельцами команды
«Заднице досталось, зато руки целы». Бедзекки поехал в MotoGP после операции и упал
«Заднице досталось, зато руки целы». Бедзекки поехал в MotoGP после операции и упал «Заднице досталось, зато руки целы». Бедзекки поехал в MotoGP после операции и упал
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.