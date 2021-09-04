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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новости

Макс и два Mercedes: стартовая решетка Гран При Нидерландов

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, Редактор

Ландо Норрису хватило темпа только на место в 7-м ряду, а Пьер Гасли и Антонио Джовинации повторили свои лучшие квалификационные результаты за карьеру

Макс и два Mercedes: стартовая решетка Гран При Нидерландов

Главное событие этого гоночного уик-энда – Гран При Нидерландов Формулы 1. Результаты квалификации этапа оказались неожиданно плотными после субботней тренировки: если утром Макс Ферстаппен проехал лучший круг на полсекунды быстрее соперников из Mercedes, в борьбе за поул (ставший для гонщика 10-м за карьеру) он опередил Льюиса Хэмилтона всего на 0,038 секунды.

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1

 

 Макс Ферстаппен
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Льюис Хэмилтон

(Mercedes)

 

 

3

 

Валттери Боттас

(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 Пьер Гасли

(AlphaTauri)

 

 

5

 

 

Monaco Шарль Леклер

(Ferrari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

 

Карлос Санйс

(Ferrari)

 

7

 

Italy Антонио Джовинацци

(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 Эстебан Окон

(Alpine)

 

 

9

 

 

 Фернандо Алонсо

(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Australia Даниэль Риккардо

(McLaren) 

 

 

11

 

Джордж Расселл

(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

 

 Лэнс Стролл

(Aston Martin)

 

 

13

 

 Ландо Норрис

(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

Николя Латифи

(Williams)

 

 

15

 

Japan Юки Цунода

(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

Mexico Серхио Перес

(Red Bull)

 

 

17

 

 

Себастьян Феттель

(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

Poland Роберт Кубица

(Alfa Romeo)

 

 

19

 

Germany Мик Шумахер

(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

Russian Federation Никита Мазепин

(Haas)

 

 

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