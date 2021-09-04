Макс и два Mercedes: стартовая решетка Гран При Нидерландов
Ландо Норрису хватило темпа только на место в 7-м ряду, а Пьер Гасли и Антонио Джовинации повторили свои лучшие квалификационные результаты за карьеру
Главное событие этого гоночного уик-энда – Гран При Нидерландов Формулы 1. Результаты квалификации этапа оказались неожиданно плотными после субботней тренировки: если утром Макс Ферстаппен проехал лучший круг на полсекунды быстрее соперников из Mercedes, в борьбе за поул (ставший для гонщика 10-м за карьеру) он опередил Льюиса Хэмилтона всего на 0,038 секунды.
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|
1
|
Макс Ферстаппен
|
2
|
Льюис Хэмилтон
(Mercedes)
|
3
|
Валттери Боттас
(Mercedes)
|
4
|
Пьер Гасли
(AlphaTauri)
|
5
|
Шарль Леклер
(Ferrari)
|
6
|
Карлос Санйс
(Ferrari)
|
7
|
Антонио Джовинацци
(Alfa Romeo)
|
8
|
Эстебан Окон
(Alpine)
|
9
|
Фернандо Алонсо
(Alpine)
|
10
|
Даниэль Риккардо
(McLaren)
|
11
|
Джордж Расселл
(Williams)
|
12
|
Лэнс Стролл
(Aston Martin)
|
13
|
Ландо Норрис
(McLaren)
|
14
|
Николя Латифи
(Williams)
|
15
|
Юки Цунода
(AlphaTauri)
|
16
|
Серхио Перес
(Red Bull)
|
17
|
Себастьян Феттель
(Aston Martin)
|
18
|
Роберт Кубица
(Alfa Romeo)
|
19
|
Мик Шумахер
(Haas)
|
20
|
Никита Мазепин
(Haas)
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