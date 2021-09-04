Макс и два Mercedes: стартовая решетка Гран При Нидерландов

Главное событие этого гоночного уик-энда – Гран При Нидерландов Формулы 1. Результаты квалификации этапа оказались неожиданно плотными после субботней тренировки: если утром Макс Ферстаппен проехал лучший круг на полсекунды быстрее соперников из Mercedes, в борьбе за поул (ставший для гонщика 10-м за карьеру) он опередил Льюиса Хэмилтона всего на 0,038 секунды.

1 Макс Ферстаппен

(Red Bull) 2 Льюис Хэмилтон (Mercedes) 3 Валттери Боттас (Mercedes) 4 Пьер Гасли (AlphaTauri) 5 Шарль Леклер

(Ferrari) 6



Карлос Санйс (Ferrari) 7 Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) 8 Эстебан Окон (Alpine) 9 Фернандо Алонсо

(Alpine) 10 Даниэль Риккардо (McLaren) 11 Джордж Расселл (Williams) 12

Лэнс Стролл (Aston Martin) 13 Ландо Норрис (McLaren) 14



Николя Латифи (Williams) 15 Юки Цунода (AlphaTauri) 16

Серхио Перес

(Red Bull) 17 Себастьян Феттель (Aston Martin) 18



Роберт Кубица (Alfa Romeo) 19 Мик Шумахер

(Haas) 20 Никита Мазепин

(Haas)