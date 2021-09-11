Макс и два McLaren: стартовая решетка Гран При Италии
Даниэль Риккардо завтра стартует с первого ряда, а Никите Мазепину спринт помог продвинуться разом на три позиции вверх
Главное событие этого гоночного уик-энда – Гран При Италии Формулы 1. Этап на трассе в Монце проходит по новой схеме, когда позиции на старте гонки определяются результатами субботнего 100-километрового спринта. До этого один-единственный раз схема была опробована на Гран При Великобритании.
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Победителем сегодняшнего заезда стал Валттери Боттас – однако завтра финский пилот начнет гонку с последней позиции. Причиной стало решение команды Mercedes заменить четыре элемента силовой установки на машине финна.
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Напомним, что на уик-эндах со спринтом все пилоты могут выбирать для первого отрезка любой тип шин. Поэтому рядом с фамилиями пилотов первой десятки отсутствует традиционная информация о том, на каком составе резины гонщики должны начать заезд.
|
1
|
Макс Ферстаппен
|
2
|
Даниэль Риккардо
(McLaren)
|
3
|
Ландо Норрис
(McLaren)
|
4
|
Льюис Хэмилтон
(Mercedes)
|
5
|
Шарль Леклер
(Ferrari)
Стартует на шинах Soft
|
6
|
Карлос Санйс
(Ferrari)
Стартует на шинах Soft
|
7
|
Антонио Джовинацци
(Alfa Romeo)
Стартует на шинах Soft
|
8
|
Серхио Перес
(Red Bull)
|
9
|
Лэнс Стролл
(Aston Martin)
|
10
|
Фернандо Алонсо
(Alpine)
|
11
|
Себастьян Феттель
(Aston Martin)
|
12
|
Эстебан Окон
(Alpine)
|
13
|
Николя Латифи
(Williams)
|
14
|
Джордж Расселл
(Williams)
|
15
|
Юки Цунода
(AlphaTauri)
|
16
|
Никита Мазепин
(Haas)
|
17
|
Роберт Кубица
|
18
|
Мик Шумахер
(Haas)
|
19
|
Пьер Гасли
(AlphaTauri)
|
20
|
Валттери Боттас
(Mercedes)
* выиграл субботний спринт,
но наказан перемещением
в конец стартовой решетки
за внеплановую замену
4-х элементов силовой установки
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