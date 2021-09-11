Макс и два McLaren: стартовая решетка Гран При Италии

Главное событие этого гоночного уик-энда – Гран При Италии Формулы 1. Этап на трассе в Монце проходит по новой схеме, когда позиции на старте гонки определяются результатами субботнего 100-километрового спринта. До этого один-единственный раз схема была опробована на Гран При Великобритании.

Победителем сегодняшнего заезда стал Валттери Боттас – однако завтра финский пилот начнет гонку с последней позиции. Причиной стало решение команды Mercedes заменить четыре элемента силовой установки на машине финна.

Напомним, что на уик-эндах со спринтом все пилоты могут выбирать для первого отрезка любой тип шин. Поэтому рядом с фамилиями пилотов первой десятки отсутствует традиционная информация о том, на каком составе резины гонщики должны начать заезд.

1 Макс Ферстаппен

(Red Bull) 2 Даниэль Риккардо (McLaren) 3 Ландо Норрис (McLaren) 4 Льюис Хэмилтон (Mercedes) 5 Шарль Леклер

(Ferrari) Стартует на шинах Soft 6



Карлос Санйс (Ferrari) Стартует на шинах Soft 7 Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) Стартует на шинах Soft 8 Серхио Перес

(Red Bull) 9 Лэнс Стролл (Aston Martin) 10 Фернандо Алонсо

(Alpine) 11 Себастьян Феттель (Aston Martin) 12

Эстебан Окон (Alpine) 13 Николя Латифи (Williams) 14



Джордж Расселл (Williams) 15 Юки Цунода (AlphaTauri) 16

Никита Мазепин

(Haas) 17 Роберт Кубица

(Alfa Romeo) 18



Мик Шумахер

(Haas) 19 Пьер Гасли (AlphaTauri) 20 Валттери Боттас (Mercedes) * выиграл субботний спринт, но наказан перемещением в конец стартовой решетки за внеплановую замену 4-х элементов силовой установки