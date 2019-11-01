«Макс делает одно и то же, я его не боюсь». Сайнс о борьбе с Ферстаппеном

После Гран При Мексики Льюис Хэмилтон раскритиковал манеру езды Макса Ферстаппена, заявив, что соперникам приходится оставлять голландцу больше места на трассе, чтобы избегать аварий. С без пяти минут чемпионом согласился Себастьян Феттель, а сам Ферстаппен остался недоволен критикой, заметив, что если другие гонщики не желают с ним бороться, то могут не выступать.

Бывший партнер Ферстаппена по Toro Rosso Карлос Сайнс заявил, что подходит к поединкам с голландцем так же, как с любым другим соперником, и не собирается уступать ему из страха.

«Мне кажется, ничего нового Макс не придумал, – сказал Сайнс. – Он делает одно и то же с момента прихода в Ф1. Есть люди, которые предпочитают оставить ему больше места. Есть те, кто предпочитает бороться до столкновения.

Я не стану вести себя как-то особенно ни с кем. Я борюсь независимо от того, на какой машине едет соперник. И не стану оставлять Максу больше места только потому, что это Макс».

Сайнс отказался судить о стиле борьбы Ферстаппена в конкретных эпизодах, например, между ним и Хэмилтоном на старте в Мехико.

«Я не видел гонку с точки зрения Макса, был слишком занят анализом своей, – сказал испанец. – У Макса есть хорошие дни и плохие, как у любого гонщика. Не знаю, был ли он избыточно агрессивен».

Дополнительная информация: Эрвин Ягги