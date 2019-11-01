«Макс делает одно и то же, я его не боюсь». Сайнс о борьбе с Ферстаппеном
Гонщик McLaren заверил, что не подстраивается под стиль езды бывшего напарника, даже если он пугает других пилотов.
После Гран При Мексики Льюис Хэмилтон раскритиковал манеру езды Макса Ферстаппена, заявив, что соперникам приходится оставлять голландцу больше места на трассе, чтобы избегать аварий. С без пяти минут чемпионом согласился Себастьян Феттель, а сам Ферстаппен остался недоволен критикой, заметив, что если другие гонщики не желают с ним бороться, то могут не выступать.
Бывший партнер Ферстаппена по Toro Rosso Карлос Сайнс заявил, что подходит к поединкам с голландцем так же, как с любым другим соперником, и не собирается уступать ему из страха.
«Мне кажется, ничего нового Макс не придумал, – сказал Сайнс. – Он делает одно и то же с момента прихода в Ф1. Есть люди, которые предпочитают оставить ему больше места. Есть те, кто предпочитает бороться до столкновения.
Я не стану вести себя как-то особенно ни с кем. Я борюсь независимо от того, на какой машине едет соперник. И не стану оставлять Максу больше места только потому, что это Макс».
Сайнс отказался судить о стиле борьбы Ферстаппена в конкретных эпизодах, например, между ним и Хэмилтоном на старте в Мехико.
«Я не видел гонку с точки зрения Макса, был слишком занят анализом своей, – сказал испанец. – У Макса есть хорошие дни и плохие, как у любого гонщика. Не знаю, был ли он избыточно агрессивен».
Дополнительная информация: Эрвин Ягги
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин , Карлос Сайнс В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
«Макс делает одно и то же, я его не боюсь». Сайнс о борьбе с Ферстаппеном
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