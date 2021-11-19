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Формула 1 / Гран При Катара Новость

Темп на мягких шинах озаботил Ферстаппена

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, Ответственный редактор

Пилот Red Bull стал быстрейшим в первой тренировке в Катаре, но во второй уступил инициативу соперникам

Темп на мягких шинах озаботил Ферстаппена

Первый день Формулы 1 на трассе в Катаре начался на пыльном асфальте с преимуществом Макса Ферстаппена. Но когда условия стали такими, как будут в квалификации и гонке – опустилась ночная тьма, а покрытие постепенно расчистилось – голландец оказался в трех с лишним десятых от Mercedes Валттери Боттаса.

Как рассказал сам пилот, на шинах Medium у Red Bull был неплохой темп, но после перехода на более мягкие слики Soft все оказалось не так просто.

«Мы впервые здесь, потому важно было понять, как ведет себя машина, – объяснил голландец в интервью Sky Sports. – Перемены в ее поведении между Medium и Soft оказались довольно существенными. Именно поэтому на Soft мы выглядели не особенно блестяще. 

Но повторюсь: мы впервые здесь, так что надо обдумать и понять очень много вещей».

Говоря о трассе «Лосаил», лидер нынешнего сезона добавил: «Надо еще немного подучить ее, но в челом пилотировать здесь очень здорово. Мне кажется, это крутая трасса».

При этом Макс отметил, что из-за конфигурации преследовать в Катаре машину соперника будет сложно, так что стартовая позиция будет иметь важную роль. «Думаю, у нас все будет хорошо на одном быстром круге, хотя окончательно судить еще рано», – отметил он.

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Дополнительная информация: Люк Смит

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