Ферстаппен: Все, что мы могли сделать для Дитриха – победить

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Максу Ферстаппену пришлось приложить немало усилий, чтобы подняться на вершину подиума Гран При США. Заминка на пит-стопе отбросила голландца на третью позицию, После чего ему пришлось сражаться с Шарлем Леклером и Льюисом Хэмилтоном.

Макс стал в итоге сильнейшим – но признался, что такой результат дался ему нелегко. Свою победу он посвятил Дитриха Матешицу, основателю и владельцу RBR, который скончался днем ранее.

«Было сложно, – сказал он. – Поначалу все складывалось здорово но пит-стоп оказался чуть более долгим, чем нам бы хотелось. Так что пришлось прорываться обратно в лидеры. Но сегодня мы отдали себя целиком.

Для нас это сложный уик-энд, и эту победу мы посвящаем Дитриху – за то, что он сделал для всех нас. Все, что мы могли сделать ради него сегодня – выиграть. И хотя после пит-стопа все выглядело не лучшим образом, я сделал все, что только мог, и до самого финиша атаковал на пределе.

Дитрих очень многое значит для меня и всей команды. Он сделал столько хорошего… Мы очень рассчитывали добиться сегодня хорошего результата, так что сейчас испытываем особенные чувства».

Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, после пит-стопа Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

В Остине Red Bull выиграла свой первый с 2013 года Кубок конструкторов. Макс отметил, что рад завоеванию титула в победной гонке.

«Понятно, что шансы взять Кубок конструкторов в этот раз были высоки. Но ты всегда хочешь сделать то стильно, со вкусом. Думаю, сегодня у нас получилось это», – сказал голландец.

Он добавил: «Эта трасса отлично подходит для поединков. Ты обгоняешь соперника в одном повороте, но можешь уступить в следующем. Пилотировать здесь очень здорово».