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Майландер стал четвертым лидером Ф1 в 2020 году

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Майландер стал четвертым лидером Ф1 в 2020 году
Автор:
, редактор

Сейфти-кар совершил на трассу больше выездов, чем было проведено гонок

Сезон-2020 в Формуле 1 был богат на выезды машины безопасности. Всего сейфти-кар провел на трассе 423,2 км, сообщает Auto Motor und Sport.

За 17 Гран При машина безопасности появлялась на трассе 20 раз и возглавляла пелотон на протяжении 85 кругов. Таким образом, по числу кругов во главе пелотона водитель сейфти-кара Бернд Майландер уступил только Льюису Хэмилтону, Валттери Боттасу и Максу Ферстаппену.

Всего в лидеры гонок на протяжении прошлого сезона выходило десять человек (девять пилотов плюс Майландер). Кроме названных это Джордж Расселл, Лэнс Стролл, Пьер Гасли, Серхио Перес, Карлос Сайнс и Алекс Элбон. В последний раз большее число пилотов бывало в лидерах Гран При за один сезон в 2014 году, тогда таких гонщиков набралось десять.

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Серия Формула 1
Автор Иван Матушкин

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