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Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Майландер ответил Ферстаппену на слова о черепахе

По словам пилота пейс-кара он ехал на пределах возможности автомобиля

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Майландер ответил Ферстаппену на слова о черепахе
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Пилот автомобиля безопасности Формулы 1 Бернд Майландер, который в Австралии пилотировал купе Aston Martin Vantage V8, после окончания гонки подвергся критике со стороны ряда пилотов за излишне медленный темп, из-за которого на болидах Формулы 1 остыли шины.

В частности, Макс Ферстаппен заявил, что Майландер ехал как черепаха, а Джордж Расселл оценил отставание на круге пейс-кара Aston Martin от машины безопасности Mercedes AMG GT в пять секунд.

Сам Майландер подтвердил, что дело было именно в машине, которую он пилотировал на пределе.

«Да, я в курсе про критику со стороны Ферстаппена, но я просто не мог ехать быстрее, – цитирует Майландера Sports Mole. – Шарль Леклер был позади и мог видеть, что я пилотирую на пределе возможностей. Это все, что я мог сделать в такой ситуации».

Леклер, который ехал непосредственно позади Майландера, подтвердил его слова.

«Я бы хотел согласиться с Максом, но потом увидел, как автомобиль безопасности скользит в поворотах и понял, что он просо не способен ехать быстрее, – сказал гонщик Ferrari. – Так что я решил особо не надавливать на него сзади».

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