Майландер: Лучше бы Шумахера взяли в Alfa Romeo, чем в Haas

Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, должен в следующем году дебютировать в Формуле 1. Ожидается, что Шумахер-младший подпишет контракт с Haas.

Изначально считалось, что Шумахера наймет Alfa Romeo, однако итальянская команда решила сохранить текущий состав. Водитель машины безопасности Формулы 1 Бернд Майландер считает, что Alfa Romeo была бы лучшим вариантом для Мика, но и нынешний вариант не плох.

«Haas это хорошее место для дебюта, – сказал Майландер сайту Sport1. – Лично я предпочел бы увидеть его в Alfa Romeo, потому что они поближе к Ferrari, но и такой старт будет хорош. Гюнтер Штайнер отличный человек, вместе с которым можно чего-то добиться».

Майландер полагает, что у младшего Шумахера может быть большое будущее в Ф1: «Мик может сделать что-то прекрасное. Если судить по прошлым сезоном, то я в нем полностью уверен. Он возглавляет чемпионат Формулы 2 и, думаю, выиграет его. У него есть потенциал, чтобы преуспеть в Ф1».