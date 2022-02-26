Майкл Андретти уточнил слова отца о моторе Renault для Ф1

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Вчера чемпион Формулы 1 1978 года Марио Андретти раскрыл некоторые подробности планов его сына Майкла и возглавляемой им семейной компании создать команду Формулы 1. Так, по словам Марио уже есть формальное соглашение о закупке силовых установок Renault и планы строительства базы команды в Великобритании.

Сегодня в американском Сент-Питерсбурге, где стартует уик-энд IndyCar, уже Майкл Андретти уточнил некоторые положения этого плана. Не став опровергать слова отца, он рассказал нашим американским коллегам о том, чего на самом деле хочет.

«У нас действительно есть возможность использовать силовые установки Renault, но есть и другой вариант, – сказал Андретти. – Что касается фабрики, то мы бы хотели построить ее в США. Однако наш первый болид точно будет построен в Европе, вместе с местными партнерами, как это делает Haas. Но потом нам бы хотелось уже самостоятельно делать гоночные машины.

Я мечтаю о настоящем, чисто американском гоночном болиде. Да, сейчас мы базируемся в Великобритании, но планируем строительство фабрики в Америке».

Андретти также спросили о том, кто может возглавить его команду в Формуле 1.

«Я бы очень хотел сам стать боссом команды Формулы 1, – признался сын чемпиона. – Я давно об этом мечтаю. Это большая возможность для нашего бренда подняться на новый уровень. Мы успешны в автоспорте, успешны в чемпионате IndyCar, но всегда хочется идти дальше.

Посмотрите, как в Нидерландах вырос интерес к Формуле 1, когда у них появился свой гонщик-герой! У Америки в Ф1 такого нет. Но есть Колин Херта, который очень популярен. Нет ничего умнее для Формулы 1, чем посадить его за руль. Вот почему у нас такие большие планы.

У меня тут классные пилоты. Они готовы сражаться, они спортсмены, полны мотивации, готовы быть быстрыми. Будет обидно для всех, если мы не используем эту возможность».