Майкл Андретти рассказал о секретном контракте с Ferrari

Майкл Андретти, экс-чемпион IndyCar, сегодня известный как владелец успешной гоночной команды, в 1993 году дебютировал в Формуле 1 в составе McLaren, но не добился особых успехов и уже в сентябре уступил место в кокпите будущему чемпиону мира Мике Хаккинену.

Однако, как выяснилось, выступления за McLaren были уже второй попыткой американца присоединиться к пелотону Ф1. На днях Андретти, беседуя во время записи подкаста с журналистом Маршаллом Прюеттом, сообщил о контракте с Ferrari. Который пилот подписал еще летом 1991 года.

«Об этом почти никто не знает – но я действительно подписал контракт на выступления в 1992 году. Точнее, на три года с дебютом в 1992 году, – рассказал Андретти. – Тогда я выступал в IndyCar за команду Newman/Haas, и с ней у меня тоже был контракт, захватывавший 1992 год. Но управлявший тогда командой Карл Хаас не раз обещал, что не будет чинить мне препятствий, если речь пойдет о Формуле 1.

Однако когда я рассказал Карлу о контракте, он вдруг ответил, что не собирается меня отпускать. Неудивительно, что в итоге я был очень зол на него.

Тогда предполагалось, что моим партнером станет Прост [француз, впрочем, покинул команду еще до окончания сезона 1991 года] – и я ждал возможности многому научиться у него. Тем более, тогда можно было тестироваться сколько хочешь. А с точки зрения прессинга и разной политики, мне кажется, в Ferrari мне было бы даже проще, чем год спустя в McLaren.

Поэтому меня сильно разочаровало то, что я упустил возможность выступить за Скудерию. Да, в 1992 году Ferrari была, мягко говоря, не самой быстрой – но я все равно думаю, что получил бы удовольствие от выступлений».

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В итоге Майкл Андретти, в 1991 году ставший чемпионом IndyCar, остался в серии еще на год и закончил чемпионат 1992 года на второй позиции. После неудачного сезона в Ф1 американец вернулся в заокеанскую серию и еще раз (снова в составе Newman-Haas) стал вице-чемпионом.