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Формула 1 / Гран При Канады Новости

Магнуссенн обиделся на FIA за испорченную гонку

По мнению пилота Haas, не было никакой надобности загонять его в боксы на первом круге

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Магнуссенн обиделся на FIA за испорченную гонку
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Кевин Магнуссен стартовал с пятого места на Гран При Канады и на первом круге боролся за позицию с Льюисом Хэмилтоном, в результате чего получил повреждение переднего крыла. В конце круга он заехал в боксы для замены носового обтекателя, то есть провел внеплановый и бессмысленный пит-стоп, где не требовалось даже менять резину.

В итоге Магнуссен вернулся на трассу в самом конце пелотона, а гонка для него после этого оказалась испорчена. Как выяснилось, решение позвать его в боксы было принято командой по приказу FIA: судьи боялись, что сломанное крыло отлетит и попадет в кого-то из соперников.

«Да, у нас был контакт на первом круге, но ничего серьезного, – сказал Магнуссен после гонки. – Я получил некоторые повреждения переднего крыла, после чего получил приказ ехать на пит-стоп.

Это было столкновение с Льюисом, но машина продолжала слушаться меня и не потеряла в скорости. Переднее крыло было в норме, оно не было полностью сломано. Вспомните, как в Джидде в прошлом году тот же Хэмилтон выиграл гонку вообще без крыла».

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