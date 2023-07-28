Магнуссена переставили на три позиции за блокировку Леклера
Гонщик Haas столь явно помешал сопернику по ходу второго квалификационного сегмента, что его наказание выглядит совершенно заслуженным
По ходу пятничной квалификации в Спа Кевин Магнуссен ошибся на скользкой трассе и выехал за белую линию на втором секторе, а после возвращения несколько поворотов преодолел в низком темпе, оставаясь на траектории.
Именно в этот момент датчанина настиг Шарль Леклер, проводивший быструю попытку. Пилоту Ferrari пришлось сбрасывать темп – он был очень недоволен и ругался на соперника по радио страшными словами.
Изучив эпизод, судьи FIA назначили Магнуссену традиционный в таких случаях штраф. Кевин потеряет на воскресной решетке три позиции и вместо 13-го начнет борьбу с 16-го места.
Благодаря этому вверх смогли подняться Валттери Боттас, Эстебан Окон и Алекс Элбон.
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