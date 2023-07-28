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Формула 1 / Гран При Бельгии Новость

Магнуссена переставили на три позиции за блокировку Леклера

Гонщик Haas столь явно помешал сопернику по ходу второго квалификационного сегмента, что его наказание выглядит совершенно заслуженным

Александр Кабановский
Автор:
Кевин Магнуссен, Haas VF-23, Шарль Леклер, Ferrari SF-23

По ходу пятничной квалификации в Спа Кевин Магнуссен ошибся на скользкой трассе и выехал за белую линию на втором секторе, а после возвращения несколько поворотов преодолел в низком темпе, оставаясь на траектории.

Именно в этот момент датчанина настиг Шарль Леклер, проводивший быструю попытку. Пилоту Ferrari пришлось сбрасывать темп – он был очень недоволен и ругался на соперника по радио страшными словами. 

Изучив эпизод, судьи FIA назначили Магнуссену традиционный в таких случаях штраф. Кевин потеряет на воскресной решетке три позиции и вместо 13-го начнет борьбу с 16-го места.

Благодаря этому вверх смогли подняться Валттери Боттас, Эстебан Окон и Алекс Элбон.  

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