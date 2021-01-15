Магнуссена до сих пор преследует история с тестикулами и Хюлькенбергом

На Гран При Венгрии-2017 Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг вели жесткую борьбу за десятое место. В ее конце датчанин выпихнул соперника с трассы, за что получил пять секунд штрафа.

После финиша Хюлькенберг подошел к Магнуссену, дававшему интервью телеканалу и назвал его «самым неспортивным пилотом в чемпионате».

«Пососи мои яйца, дорогуша», – ответил Магнуссен. Запись этого момента быстро разлетелась по сети, спровоцировав скандал, а Хюлькенберг надолго перестал разговаривать с Магнуссеном.

В конце 2019 Хюлькенберг покинул Формулу 1, Магнуссен сделал это годом позже, но историю из сезона-2017 ему до сих пор не забыли.

«Эта история с Хюлькенбергом меня до сих пор преследует, – рассказал Магнуссен. – Уже надоело об этом говорить. Я буду помнить другие истории. Эта история привлекла большое внимание, но у меня от Формулы 1 останутся другие воспоминания.

Почему люди до сих пор помнят об этом? Не могу понять. Я помню спортивные моменты, то, что происходило на трассе».