Магнуссена до сих пор преследует история с тестикулами и Хюлькенбергом

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
68 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
90 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
06 мая
Следующее событие через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
20 мая
Следующее событие через
124 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
03 июн.
Следующее событие через
138 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
10 июн.
Следующее событие через
145 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
24 июн.
Следующее событие через
159 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
01 июл.
Следующее событие через
166 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
15 июл.
Следующее событие через
180 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
29 июл.
Следующее событие через
194 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
26 авг.
Следующее событие через
222 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
02 сент.
Следующее событие через
229 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
09 сент.
Следующее событие через
236 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
23 сент.
Следующее событие через
250 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
30 сент.
Следующее событие через
257 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
07 окт.
Следующее событие через
264 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
21 окт.
Следующее событие через
278 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
28 окт.
Следующее событие через
285 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
05 нояб.
Следующее событие через
293 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
18 нояб.
Следующее событие через
306 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Саудовской Аравии
Билеты
03 дек.
Следующее событие через
321 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
12 дек.
Следующее событие через
330 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Магнуссена до сих пор преследует история с тестикулами и Хюлькенбергом

Поделились
Комментарии
Магнуссена до сих пор преследует история с тестикулами и Хюлькенбергом
Автор:
, редактор

Одна неосторожная фраза уже больше трех лет не дает Кевину покоя

На Гран При Венгрии-2017 Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг вели жесткую борьбу за десятое место. В ее конце датчанин выпихнул соперника с трассы, за что получил пять секунд штрафа.

После финиша Хюлькенберг подошел к Магнуссену, дававшему интервью телеканалу и назвал его «самым неспортивным пилотом в чемпионате».

«Пососи мои яйца, дорогуша», – ответил Магнуссен. Запись этого момента быстро разлетелась по сети, спровоцировав скандал, а Хюлькенберг надолго перестал разговаривать с Магнуссеном.

В конце 2019 Хюлькенберг покинул Формулу 1, Магнуссен сделал это годом позже, но историю из сезона-2017 ему до сих пор не забыли. 

«Эта история с Хюлькенбергом меня до сих пор преследует, – рассказал Магнуссен. – Уже надоело об этом говорить. Я буду помнить другие истории. Эта история привлекла большое внимание, но у меня от Формулы 1 останутся другие воспоминания.

Почему люди до сих пор помнят об этом? Не могу понять. Я помню спортивные моменты, то, что происходило на трассе».

Читайте также:

В Ф1 опять упало число обгонов. Везде, кроме двух Гран При

Предыдущая новость

В Ф1 опять упало число обгонов. Везде, кроме двух Гран При
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Нико Хюлькенберг , Кевин Магнуссен
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

Росберг: Больше не хочу быть гонщиком
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росберг: Больше не хочу быть гонщиком

Магнуссена до сих пор преследует история с тестикулами и Хюлькенбергом
Формула 1 Формула 1 / Новость

Магнуссена до сих пор преследует история с тестикулами и Хюлькенбергом

Три КамАЗа разгромили соперников на «Дакаре»
Дакар Дакар / Отчет о гонке

Три КамАЗа разгромили соперников на «Дакаре»

DTM исключила российский этап из календаря 2021 года
DTM DTM / Новость

DTM исключила российский этап из календаря 2021 года

Битва поколений Ф1: Макс против Льюиса, Кими и Себа
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Битва поколений Ф1: Макс против Льюиса, Кими и Себа

В Ф1 опять упало число обгонов. Везде, кроме двух Гран При
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Ф1 опять упало число обгонов. Везде, кроме двух Гран При

Петерансель в 14-й раз выиграл «Дакар»
Дакар Дакар / Отчет о гонке

Петерансель в 14-й раз выиграл «Дакар»

Чехи опять опередили КамАЗ на «Дакаре»
Дакар Дакар / Отчет о секции

Чехи опять опередили КамАЗ на «Дакаре»

Самое важное:

Магнуссена до сих пор преследует история с тестикулами и Хюлькенбергом
Формула 1 Формула 1 / Новость

Магнуссена до сих пор преследует история с тестикулами и Хюлькенбергом

В Ф1 опять упало число обгонов. Везде, кроме двух Гран При
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Ф1 опять упало число обгонов. Везде, кроме двух Гран При

Риккардо предпочел Ле-Ман «500 милям Индианаполиса»
Формула 1 Формула 1 / Новость

Риккардо предпочел Ле-Ман «500 милям Индианаполиса»

Росберг: Больше не хочу быть гонщиком
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росберг: Больше не хочу быть гонщиком

Самое читаемое

1
Формула 1

Росберг: Больше не хочу быть гонщиком

2
Формула 1

Магнуссена до сих пор преследует история с тестикулами и Хюлькенбергом

3
Дакар

Три КамАЗа разгромили соперников на «Дакаре»

4
DTM

DTM исключила российский этап из календаря 2021 года

5
Формула 1

Битва поколений Ф1: Макс против Льюиса, Кими и Себа

21ч

Самое важное:

Магнуссена до сих пор преследует история с тестикулами и Хюлькенбергом
Формула 1

Магнуссена до сих пор преследует история с тестикулами и Хюлькенбергом

В Ф1 опять упало число обгонов. Везде, кроме двух Гран При
Формула 1

В Ф1 опять упало число обгонов. Везде, кроме двух Гран При

Риккардо предпочел Ле-Ман «500 милям Индианаполиса»
Формула 1

Риккардо предпочел Ле-Ман «500 милям Индианаполиса»

Росберг: Больше не хочу быть гонщиком
Формула 1

Росберг: Больше не хочу быть гонщиком

Битва поколений Ф1: Макс против Льюиса, Кими и Себа
Формула 1

Битва поколений Ф1: Макс против Льюиса, Кими и Себа

Последние видео

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.