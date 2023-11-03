Магнуссен застрял в Мехико после Гран При

С середины октября по середину ноября ноября участники Формулы 1 путешествуют по американскому континенту. В календаре запланированы четыре этапа за пять недель, при этом Гран При в Техасе, Мексике и Бразилии следуют один за другим.

Это требует четкой работы тех, кто отвечает в командах за переезды сотрудников. Как выяснилось, порой случаются досадные осечки – об одной из них рассказал Кевин Магнуссен, который смог добраться до Сан-Паулу только к вечеру четверга.

Гонщик на пару дней остался отдохнуть в Мексике, а вот дальше события приняли необычный оборот.

«Даже не знаю, что именно пошло не так, – рассказал гонщик Haas. – Я приехал в местный аэропорт, но не смог получить там билет. У меня было предварительное бронирование, расписание – все как обычно. Но когда я попытался зарегистрироваться на рейс, оказалось, что меня нет в числе пассажиров. И свободных мест тоже больше нет.

Каких-то удобных вариантов добраться, даже с пересадкой, также не нашлось. Я уже начал готовить себя к мысли, что пропущу Гран При. Даже на частном самолете добраться не получалось – во-первых, у них просто безобразные цены, а во-вторых, им требовалось время на согласование полета и получение разрешений. Я понял, что все становится интересно…»

В итоге задачу все же удалось решить.

«Мне пришлось лететь обратно в Мехико, а оттуда добираться с остановкой в Боготе (столице Колумбии – прим.ред.), да еще и эконом-классом, – рассказал Магнуссен. – Приятного в таком путешествии было мало».