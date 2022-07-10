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Формула 1 / Гран При Австрии Новость

Магнуссен: Я молился, чтобы машина доехала до финиша

Датский пилот Haas F1 рассказал, что воскресная гонка в Шпильберге получилась для него куда более сложной, чем могло показаться

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Магнуссен: Я молился, чтобы машина доехала до финиша
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Кевин Магнуссен завершил уик-энд в Австрии на восьмом месте. С одной стороны, это второй подряд этап с заработанными очками, но с другой – трем соперникам, кто на решетке был позади, удалось переиграть датского пилота на дистанции. 

И если в отношении Льюиса Хэмилтона изначально сложно было рассчитывать на иной исход, то Ландо Норрис из McLaren и собственный напарник Мик Шумахер явно не имели над Кевином ощутимого технического преимущества. 

Впрочем, как сам Магнуссен рассказал после финиша, на этот раз у него были проблемы с мотором, которые и повлияли на результат. 

«Неполадка была не самой серьезной, но мои ощущения сразу испортились, – сказал Кевин. – Мной овладел страх, что мотор откажет. Я нервничал, ведь у нас уже были такие случаи в этом году. Но темп был хорош, и даже с небольшими пропусками зажигания, которые возникали при нажатии на газ, мне удалось заработать очки. 

Не самый идеальный результат, но в целом уик-энд вышел сильным. 14 очков для команды за этап – это очень здорово»

Гонщика спросили, когда начались проблемы с зажиганием. 

«Примерно за 15 кругов до финиша, – ответил он. – Они проявлялись каждый раз, когда я нажимал педаль на низких оборотах. Из-за этого пришлось проходить повороты на более высоких передачах, что не очень здорово. Я молился, чтобы ничего не взорвалось – и очень рад, что смог финишировать». 

Пока у Haas не было никаких серьезных обновлений машины – команда рассчитывает подготовить пакет к венгерскому этапу.

«Сложно сказать, что после этого изменится, – объяснил Магнуссен. – В этой гонке наша машина точно была четвертой или пятой по скорости. В этот уик-энд мы, Alpine и McLaren смотрелись сильнее прочих в середине пелотона. Если получится удержаться на этом уровне – будет очень здорово. Надеюсь, с обновлениями мы вообще выйдем в лидеры срежней группы».

Лишь на вопрос по поводу шестого места Шумахера Кевин ответил без особого энтузиазма: «Не знаю, я концентрируюсь на своих задачах. Думаю, и Мик поступает так же».

Он добавил: «Мы должны работать сообща, потому я не блокировал его и не замедлял. Мне важно помогать команде, а не стать чемпионом мира. Может, однажды будет наоборот, но пока я командный игрок. Если бы сегодня я блокировал его – не исключено, нам бу не удалось добиться двойного финиша в десятке». 

Успешный уик-энд в Австрии принес Haas 14 очков и позволил обойти AlphaTauri в Кубке конструкторов.

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Дополнительная информация: Люк Смит

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