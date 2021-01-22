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Магнуссен выиграл в суде у бывшего менеджера

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Магнуссен выиграл в суде у бывшего менеджера
Автор:
, Ответственный редактор

Датский экс-пилот Ф1 мог лишиться пятой части всего, что заработал за карьеру…

В четверг вечером в Копенгагене было вынесено решение по тяжбе Кевина Магнуссена и его бывшего менеджера Дорте Риис Мадсен. 

Барышня требовала, чтобы датский гонщик выплатил ей долю от своих доходжов – сразу 20% от всех сумм, которые он заработал за карьеру. Суд встал на сторону Кевина, а менеджер теперь будет вынуждена оплатить 74 тысячи евро судебных издержек. 

Сам гонщик сейчас проводит тесты в Дайтоне, готовясь к дебюту в серии IMSA, потому оказался недоступен для комментариев. Риис Мадсен также никак публично не отреагировала на вынесенное решение. 

Журналисты таблоида BT цитируют отца гонщика Кевина Магнуссена, в свое время также стартовавшего в Ф1.

«Я рад за него, – сказал тот. – Теперь он сможет оставить все это позади и сконцентрироваться на том, на чем стоит концентрироваться. 

Вся эта история вличла на него. Возможно, не каждый день, но когда все вокруг говорят о чем-то, сложно дистанцироваться от этого. 

Потому я рад, что теперь все это закончилось, и он сможет сосредоточиться на новой жизни».

11 января у Кевина и его супруги Луизы родилась дочка, которую назвали Лаурой.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кевин Магнуссен
Автор Александр Кабановский

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