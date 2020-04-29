Магнуссен предпочел картинг кибергонкам

Список противников виртуальных гонок в Формуле 1 пополнил Кевин Магнуссен. По словам датского пилота, порой он играет в виртуальные гонки – но относится к ним именно как к играм, а не как к альтернативе реальному спорту.

«Не думаю, что это сравнимо с пилотированием на трассе, – заявил Магнуссен датскому таблоиду B.T. – Да, есть что-то похожее, но все же существует большая разница между реальным и виртуальным вождением. Любительские симуляторы не сравнимы с теми, что используют команды. А ведь даже на профессиональных ощущения совсем не те, что на трассе. После пары часов на симуляторе Haas мне потребовалось выйти, чтобы подышать свежим воздухом».

Датчанин ни разу не выходил на старт виртуальных Гран При (которые Ф1 устраивает в дни, когда должны были состояться реальные гонки), чтобы посоревноваться с другими участниками чемпионата мира. И все-таки у пилота Haas есть достойный соперник на цифровых трассах – отец, Ян Магнуссен, ранее также выступавший в Ф1.

«Папа завел дома симулятор, – рассказал пилот Haas. – Так что мы с ним гоняемся порой в свое удовольствие. Но это не более чем компьютерные игры. Я никогда по ним всерьез не фанател. Не то, чтобы меня это совсем не увлекало, просто я предпочитаю гоняться на свежем воздухе. Надеюсь вскоре потренироваться хотя бы на карте. Мне он нравится больше симулятора. Да и полезнее это для пилота».