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Магнуссен вслед за Грожаном объявил об уходе из Haas

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Магнуссен вслед за Грожаном объявил об уходе из Haas
Автор:
, Ответственный редактор

Датский пилот также использовал социальные сети, чтобы подтвердить прекращение сотрудничества с командой по завершении нынешнего сезона

Если Ромен Грожан выложил свой пост в фейсбуке, то его напарник Кевин Магнуссен предпочел Инстаграм. Впрочем, на этом отличия и заканчиваются: датчанин вслед за напарником также подтвердил, что его контракт с Haas продлен не будет.

«Сезон 2020 года станет для меня последним в составе Haas F1, – написал гонщик. – Мы провели вместе четыре отличных сезона, о которых я вспоминаю с удовольствием. Становиться частью совершенно новой команды – это всегда вызов, но мне он понравился и принес много полезного опыта, который помог высасти и прогрессировать как пилоту. 

Я хотел бы поблагодарить Джина [Хааса], Гюнтера [Штайнера, руководителя команды] и всю команду за их лояльность и веру в меня на протяжении четырех последних лет».   

Как и Грожан, Магнуссен едва ли сможет остаться в Формуле 1 на 2021 год. Но Кевин на шесть лет младше напарника, сейчас ему 28. По слухам, он может договориться с одной из команд о роли тест-пилота и готовить полноценное возвращение в 2022-м.

Гонщик добавил: «Сейчас я занят своими планами на будущее, которые объявлю, когда придет время.

Впереди еще шесть гонок этого сезона и я нацелен полностью выложиться, чтобы завершить чемпионат на высокой ноте. Большое спасибо всем за поддержку». 

Кевин выступал за американский коллектив с 2017 года.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кевин Магнуссен
Команды Haas F1 Team
Автор Александр Кабановский

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