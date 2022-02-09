Магнуссен: Вернусь в Ф1 только при условии борьбы за победы

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Кевин Магнуссен дебютировал в Формуле 1 в 2014 году в составе McLaren – и тогда датчанин в первой же гонке финишировал на подиуме и по ходу сезона смог нередко заезжать в очки.

Затем, после перерыва на роль резервиста, Магнуссен на сезон перешел в Renault и еще на последующие четыре года – в Haas. Но ни в одном из этих коллективов Кевину не удалось по-настоящему реализоваться: либо машина не ехала, либо удача поворачивалась к датчанину спиной. Поэтому второе место на Гран При Австралии 2014-го все еще остается единственным высоким достижением Кевина в Ф1.

Сейчас Магнуссен сосредоточен на выступлениях в IMSA и WEC, поскольку эти серии позволяют ему побеждать. «До конца карьеры я буду гоняться только там, где я могу выигрывать, – рассказал Магнуссен в интервью изданию Racer. – Что бы я ни делал, я больше не собираюсь приходить туда, где не смогу одерживать победы.

Я бы не вернулся в Ф1, если бы меня снова позвали в команду из середины пелотона. Это был отличный опыт, ведь я мечтал попасть в чемпионат еще с детства – так что рад, что мне это удалось. Я пробыл там в течение семи лет, и большую часть времени мне нравилось этим заниматься, но того, что я получал взамен, было недостаточно.

Я поехал в Америку и вновь почувствовал эту искру. Я приезжаю на каждый уик-энд с жаждой победы, и это дает мне энергию, которой я не чувствовал в течение долгого времени».