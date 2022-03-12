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Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Новости

Магнуссен: Удивлен, думал наша машина хуже

Автор лучшего времени круга в Бахрейне признался, что не ждал от болида такой скорости

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Магнуссен: Удивлен, думал наша машина хуже
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Кевин Магнуссен на Haas вчера неожиданно показал лучшее время круга для 2022 года. Правда, он это сделал уже вечером, когда остальные команды завершили свои заезды. Организаторы позволили Haas продолжить тесты после официального их прекращения, так как команда не по своей вине опоздала на трассу и пропустила утреннюю сессию в четверг.

Магнуссен, который неожиданно вернулся в Формулу 1, рассказал о своих впечатлениях.

«Не думаю, что это официально первое место, – сказал датчанин. – Да, под конец мы проехали хороший быстрый круг, но не думаю, что это много значит. Я не первый раз на тестах Формулы 1 и знаю, что лучшие круги здесь ни на что не влияют.

Важнее, что мне понравилась новая машина. Конечно, она не такая верткая и легкая, как прежде, но она вовсе не медленная. Мне еще предстоит многое понять, но у меня нет плохих ощущений от управления болидом. После прототипов, на которых я ездил в прошлом году, этот болид ощущается очень быстрым.

Машина гораздо лучше, чем я думал. Скажу даже, что меня это немного удивило. Машина стала примерно на 50 килограммов тяжелее прежней, вот почему я ожидал худшего».

29-летний гонщик также рассказал о своей собственной физической форме.

«Я тренировался не столь интенсивно, – признался Магнуссен. – До конца 2020 года я постоянно поддерживал форму. Но в прошлом году я стал отцом и больше времени проводил с семьей. К тому же вождение прототипа в серии IMSA не так тяжело физически.

Я все тот же Кевин, даже стал на два килограмма легче. Боюсь, что за счет мышц шеи.

Это не значит, что я перестал тренироваться. Просто раньше в перерыве между сезонами я тренировался дважды в день. А в этом году делал это реже. Теперь вернусь к прежнему темпу».

Дополнительная информация: Олег Карпов

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