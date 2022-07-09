Магнуссен удивился: Haas не обновляет машину, а едет быстро

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Команда Haas F1 запланировала в нынешнем сезоне Ф1 всего один пакет новинок – если ничего не помешает, он будет готов к этапу в Венгрии.

Несмотря на то, что соперники регулярно совершенствуют свою технику, гонщики Haas продолжают демонстрировать высокие результаты. И хотя в гонках для Кевина Магнуссена с Миком Шумахером не все и не всегда складывается успешно, они вдвоем заработали очки в Сильверстоуне, а по ходу уик-энда в Шпильберге стали в квалификации седьмым и восьмым.

«В этом году у нас хорошая машина, – объяснил Магнуссен. – по сравнению с началом чемпионата она стала даже сильнее.

В некоторых квалификациях и гонках мы смотрели не очень здорово, но в большинстве случаев весьма конкурентоспособны. Нам просто не везет. Надеюсь, такая картина изменится, и мы сможем регулярнее зарабатывать очки.

Если честно, для меня стало сюрпризом, что мы по-прежнему быстры в этой фазе сезона. До должен сказать, это очень здорово».

Haas сейчас занимает восьмое место в Кубке конструкторов, опережая Aston Martin и Williams.

Мик Шумахер признался, что тоже не ожидал от команды такой формы: «Это сюрприз, но приятный.

Я настроен позитивно – когда мы получим обновления, то сделаем еще шаг вперед. Учитывая нашу нынешнюю скорость, это очень неплохо».