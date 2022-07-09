Магнуссен удивился: Haas не обновляет машину, а едет быстро
Датского пилота поразило, как они с напарником продолжают показывать хорошие результаты даже без существенных доработок шасси за несколько месяцев
Команда Haas F1 запланировала в нынешнем сезоне Ф1 всего один пакет новинок – если ничего не помешает, он будет готов к этапу в Венгрии.
Несмотря на то, что соперники регулярно совершенствуют свою технику, гонщики Haas продолжают демонстрировать высокие результаты. И хотя в гонках для Кевина Магнуссена с Миком Шумахером не все и не всегда складывается успешно, они вдвоем заработали очки в Сильверстоуне, а по ходу уик-энда в Шпильберге стали в квалификации седьмым и восьмым.
«В этом году у нас хорошая машина, – объяснил Магнуссен. – по сравнению с началом чемпионата она стала даже сильнее.
В некоторых квалификациях и гонках мы смотрели не очень здорово, но в большинстве случаев весьма конкурентоспособны. Нам просто не везет. Надеюсь, такая картина изменится, и мы сможем регулярнее зарабатывать очки.
Если честно, для меня стало сюрпризом, что мы по-прежнему быстры в этой фазе сезона. До должен сказать, это очень здорово».
Haas сейчас занимает восьмое место в Кубке конструкторов, опережая Aston Martin и Williams.
Мик Шумахер признался, что тоже не ожидал от команды такой формы: «Это сюрприз, но приятный.
Я настроен позитивно – когда мы получим обновления, то сделаем еще шаг вперед. Учитывая нашу нынешнюю скорость, это очень неплохо».
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