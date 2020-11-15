Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
13 нояб.
Гонка в процессе . . .
Прямой эфир
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
12 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
18 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
25 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Магнуссен: У меня нет денег, так что с Ф1 покончено

Поделились
Комментарии
Магнуссен: У меня нет денег, так что с Ф1 покончено
Автор:
, редактор

Кевин уже не надеется найти себе место

Кевин Магнуссен покинет Haas по окончании нынешнего сезона после четырех лет в команде. 28-летний датчанин считает, что на этом его карьера в Формуле 1 закончится, так как у него нет денег, чтобы заплатить за место в другом коллективе.

«У меня есть возможности остаться в Ф1, но они требуют большой спонсорской поддержки, а у меня ее нет, – сказал Магнуссен Sky Sports. – Так что, кажется, для меня это конец.

Я не достиг того, о чем мечтал. Я надеялся выигрывать гонки и титулы. Но жалею ли я о чем-нибудь? Нет».

Среди вариантов продолжения карьеры у Кевина есть выступление со своим отцом Яном Магнуссеном: «Хотел бы поездить в гонках на выносливость с отцом. Он уже больше 20 лет там выступает».

Читайте также:

AlphaTauri запутала FIA. Решила поменять мотор у Гасли – а потом передумала

Предыдущая новость

AlphaTauri запутала FIA. Решила поменять мотор у Гасли – а потом передумала

Следующая новость

Онлайн. Гран При Турции. Гонка

Онлайн. Гран При Турции. Гонка
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кевин Магнуссен
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

Джовинацци и Расселл разбили машины по пути на старт
Формула 1 Формула 1 / Новость

Джовинацци и Расселл разбили машины по пути на старт

Гран При Турции: стартовая решетка
Формула 1 Формула 1 / Результаты

Гран При Турции: стартовая решетка

Формула 1 видела все. Но когда на трассе собака – тут все сходят с ума
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Формула 1 видела все. Но когда на трассе собака – тут все сходят с ума

Райкконен круче Хэмилтона, Ferrari и Квят в ауте. Герои и неудачники квалификации в Турции
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Райкконен круче Хэмилтона, Ferrari и Квят в ауте. Герои и неудачники квалификации в Турции

AlphaTauri запутала FIA. Решила поменять мотор у Гасли – а потом передумала
Формула 1 Формула 1 / Новость

AlphaTauri запутала FIA. Решила поменять мотор у Гасли – а потом передумала

Стролла заподозрили в нарушении правил. Поул под угрозой
Формула 1 Формула 1 / Новость

Стролла заподозрили в нарушении правил. Поул под угрозой

Магнуссен: У меня нет денег, так что с Ф1 покончено
Формула 1 Формула 1 / Новость

Магнуссен: У меня нет денег, так что с Ф1 покончено

Трассу в Стамбуле все хвалят – но Формула 1 не приезжала туда почти 10 лет. Как так получилось?
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Трассу в Стамбуле все хвалят – но Формула 1 не приезжала туда почти 10 лет. Как так получилось?

Самое важное:

Джовинацци и Расселл разбили машины по пути на старт
Формула 1 Формула 1 / Новость

Джовинацци и Расселл разбили машины по пути на старт

Онлайн. Гран При Турции. Гонка
Формула 1 Формула 1 / Прямой эфир

Онлайн. Гран При Турции. Гонка

Магнуссен: У меня нет денег, так что с Ф1 покончено
Формула 1 Формула 1 / Новость

Магнуссен: У меня нет денег, так что с Ф1 покончено

AlphaTauri запутала FIA. Решила поменять мотор у Гасли – а потом передумала
Формула 1 Формула 1 / Новость

AlphaTauri запутала FIA. Решила поменять мотор у Гасли – а потом передумала

Самое читаемое

1
Формула 1

Джовинацци и Расселл разбили машины по пути на старт

29min
2
Формула 1

Гран При Турции: стартовая решетка

20ч
3
Формула 1

Формула 1 видела все. Но когда на трассе собака – тут все сходят с ума

4
Формула 1

Райкконен круче Хэмилтона, Ferrari и Квят в ауте. Герои и неудачники квалификации в Турции

18ч
5
Формула 1

AlphaTauri запутала FIA. Решила поменять мотор у Гасли – а потом передумала

Самое важное:

Джовинацци и Расселл разбили машины по пути на старт
Формула 1

Джовинацци и Расселл разбили машины по пути на старт

Онлайн. Гран При Турции. Гонка
Формула 1

Онлайн. Гран При Турции. Гонка

Магнуссен: У меня нет денег, так что с Ф1 покончено
Формула 1

Магнуссен: У меня нет денег, так что с Ф1 покончено

AlphaTauri запутала FIA. Решила поменять мотор у Гасли – а потом передумала
Формула 1

AlphaTauri запутала FIA. Решила поменять мотор у Гасли – а потом передумала

Формула 1 видела все. Но когда на трассе собака – тут все сходят с ума
Формула 1

Формула 1 видела все. Но когда на трассе собака – тут все сходят с ума

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.