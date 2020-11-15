Магнуссен: У меня нет денег, так что с Ф1 покончено

Кевин Магнуссен покинет Haas по окончании нынешнего сезона после четырех лет в команде. 28-летний датчанин считает, что на этом его карьера в Формуле 1 закончится, так как у него нет денег, чтобы заплатить за место в другом коллективе.

«У меня есть возможности остаться в Ф1, но они требуют большой спонсорской поддержки, а у меня ее нет, – сказал Магнуссен Sky Sports. – Так что, кажется, для меня это конец.

Я не достиг того, о чем мечтал. Я надеялся выигрывать гонки и титулы. Но жалею ли я о чем-нибудь? Нет».

Среди вариантов продолжения карьеры у Кевина есть выступление со своим отцом Яном Магнуссеном: «Хотел бы поездить в гонках на выносливость с отцом. Он уже больше 20 лет там выступает».