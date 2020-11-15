Магнуссен: У меня нет денег, так что с Ф1 покончено
Кевин уже не надеется найти себе место
Кевин Магнуссен покинет Haas по окончании нынешнего сезона после четырех лет в команде. 28-летний датчанин считает, что на этом его карьера в Формуле 1 закончится, так как у него нет денег, чтобы заплатить за место в другом коллективе.
«У меня есть возможности остаться в Ф1, но они требуют большой спонсорской поддержки, а у меня ее нет, – сказал Магнуссен Sky Sports. – Так что, кажется, для меня это конец.
Я не достиг того, о чем мечтал. Я надеялся выигрывать гонки и титулы. Но жалею ли я о чем-нибудь? Нет».
Среди вариантов продолжения карьеры у Кевина есть выступление со своим отцом Яном Магнуссеном: «Хотел бы поездить в гонках на выносливость с отцом. Он уже больше 20 лет там выступает».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Кевин Магнуссен
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Иван Матушкин