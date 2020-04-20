Магнуссен собрался вернуться в Renault или McLaren
Датский пилот также не исключил, что найдет себе место в Alfa Romeo
Из-за отмены гонок все команды Формулы 1 столкнулись с сокращением своих доходов. Для некоторых команд это может стать причиной банкротства. В зоне риска, как считается, находится и Haas.
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Журналисты датского таблоида BT поговорили со своим соотечественником, пилотом Haas Кевином Магнуссеном, о вариантах действий в случае, если пилот из-за банкротства команды лишится своего места в Ф1. Магнуссен вспомнил о McLaren и Renault, где он выступал ранее – впрочем, не добившись успехов.
«Моя история выступлений за две эти команды меня не пугает, – заявил Магнуссен. – Я полностью открыт для любых возможностей. Да, у меня с Renault и McLaren были не лучшие времена. Но я сохранил к этим командам большое уважение.
Мой дебют в McLaren был очень тяжелым, но команда дала мне шанс прийти в Формулу 1 – за что я ей до сих пор благодарен. Другой шанс мне дала команда Renault: я смог вернуться в чемпионат, за что до сих пор в полной мере этот коллектив не отблагодарил.
Что было – то было. С моей стороны нет никаких сожженных мостов. Думаю, что и с другой стороны все в порядке. В любом случае, в обоих командах за прошедшие годы сменились руководители».
Впрочем, датчанин немного противоречиво заявил, что в какой-то мере рассчитывает и на своих прежних боссов: «Когда я был в Renault, моим боссом был Фред Вассер, возглавляющий сейчас Alfa Romeo. Тогда атмосфера между нами была напряженная. Но теперь мы искренне улыбаемся друг другу при каждой встрече».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Кевин Магнуссен
|Автор
|Сергей Иванов
Магнуссен собрался вернуться в Renault или McLaren
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