Магнуссен признал ошибку Haas с выбором шин на спринт

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Всего трое пилотов вышли на старт субботней гонки в Имоле на шинах С3, тогда как все остальные избрали слики С4, которые на одну ступень мягче. В первой десятке Medium был только у Кевина Магнуссена, который занимал четвертое место на решетке.

Однако лучшая в истории команды Haas стартовая позиция не принесла датчанину особых дивидендов: он лишь терял позиции по ходу дистанции и спустя 21 круг финишировал восьмым.

Отвечая после гонки на вопрос Motorsport.com, Кевин согласился, что выбор резины оказался неверным: «К моему немалому удивлению, все остальные решили стартовать на Soft. Мы попробовали этот состав в тренировке и пришли к выводу, что он изнашивается слишком быстро. Потому, увидев Soft у всех вокруг, я всерьез занервничал.

Понятно, что на первой части дистанции они обгоняли меня, так как были быстрее. Ближе к финишу силы выровнялись.

Но в целом выбор Soft на гонку был верным, нам нужно сделать выводы».

Пилот добавил: «Мы заработали одно очко [благодаря новым правилам их начисления в спринте], обеспечили себе восьмую стартовую позицию на завтра, и в другой ситуации я был бы доволен этим.

В любом случае, уик-энд складывается успешно, я жду главную гонку и рассчитываю заработать больше очков».

Также на Medium в субботу стартовал напарник Магнуссена Мик Шумахер – он стартовал 12-м и приехал десятым – и Николя Латифи из Williams.