Магнуссен: Риккардо? А чем он поможет Haas?

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Придя в Формулу 1 в 2014 году, Кевин Магнуссен уже в дебютной гонке смог подняться на подиум. Рядом с ним на том пьедестале стоял Даниэль Риккардо – это было первое выступление австралийца в составе Red Bull Racing.

По прошествии восьми с половиной лет оба пилота продолжают карьеру: Магнуссен готовится начать сезон-2023 в составе Haas, а вот Риккардо после увольнения из McLaren пока не знает своего будущего.

Слухи доносят, что Даниэль может присоединиться к Haas, где нацелены вернуться к работе с опытными пилотами после не самого удачного эксперимента с Миком Шумахером и Никитой Мазепиным.

Между тем, по ходу Гран При Нидерландов Магнуссен заявил, что Риккардо едва ли сможет принести команде много пользы.

«Не могу сказать, что вся эта история мне сильно интересна, я никак не влияю на этот процесс, – сказал датский гонщик на пресс-сессии по поводу того, кого хотел бы видеть своим напарником в новом сезоне. – Все, что мне остается, это терпеливо ждать, кого выберет команда. Надеюсь, за руль сядет кто-то быстрый.

Нам важно зарабатывать очки и становиться сильнее».

Однако репортеров этот ответ не устроил – и они поинтересовались мнением Магнуссена о кандидатуре Риккардо.

«Не знаю, сможет ли он сделать команду лучше, – ответил тот. – Я никогда не выступал с ним [в качестве напарника].

Ясли оценивать снаружи, он всегда был очень хорош, но в реальности судить о таких вещах всегда сложно. Никогда не поймешь, каков вклад машины, а каков – пилота.

Они выступали с Максом, и он [Риккардо] выглядел очень неплохо. По поводу Макса я уверен, что он действительно хорош.

Кто знает? А вообще, задумываться обо всем этом – не мое дело»

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