Магнуссен решил продать свою Porsche 911 Turbo
Гонщик Haas Кевин Магнуссен выставил на продажу Porsche 1977 года выпуска.
Эта Porsche 911 Turbo – одна из первых машин 930-й серии, которая оснащалась 3,3-литровым мотором мощностью 300 л.с. Она была выпущена в декабре 1977 года.
Пробег машины составляет 122 тысячи километров. Из них около четырех тысяч Кевин Магнуссен отъездил минувшим летом.
Сейчас машина находится в Копенгагене. Ее цена – 155 тысяч евро (около 11 млн. рублей).
Porsche 911 Кевина Магнуссена
Фотограф: elferspot.com
Porsche 911 Кевина Магнуссена
Фотограф: elferspot.com
Porsche 911 Кевина Магнуссена
Фотограф: elferspot.com
Porsche 911 Кевина Магнуссена
Фотограф: elferspot.com
Porsche 911 Кевина Магнуссена
Фотограф: elferspot.com
Porsche 911 Кевина Магнуссена
Фотограф: elferspot.com
Porsche 911 Кевина Магнуссена
Фотограф: elferspot.com
Porsche 911 Кевина Магнуссена
Фотограф: elferspot.com
Porsche 911 Кевина Магнуссена
Фотограф: elferspot.com
Porsche 911 Кевина Магнуссена
Фотограф: elferspot.com
Porsche 911 Кевина Магнуссена
Фотограф: elferspot.com
Porsche 911 Кевина Магнуссена
Фотограф: elferspot.com
Porsche 911 Кевина Магнуссена
Фотограф: elferspot.com
Porsche 911 Кевина Магнуссена
Фотограф: elferspot.com
Porsche 911 Кевина Магнуссена
Фотограф: elferspot.com
Porsche 911 Кевина Магнуссена
Фотограф: elferspot.com
Porsche 911 Кевина Магнуссена
Фотограф: elferspot.com
Porsche 911 Кевина Магнуссена
Фотограф: elferspot.com
Porsche 911 Кевина Магнуссена
Фотограф: elferspot.com
Porsche 911 Кевина Магнуссена
Фотограф: elferspot.com
Porsche 911 Кевина Магнуссена
Фотограф: elferspot.com
Porsche 911 Кевина Магнуссена
Фотограф: elferspot.com
Porsche 911 Кевина Магнуссена
Фотограф: elferspot.com
Porsche 911 Кевина Магнуссена
Фотограф: elferspot.com
Porsche 911 Кевина Магнуссена
Фотограф: elferspot.com
Porsche 911 Кевина Магнуссена
Фотограф: elferspot.com
Porsche 911 Кевина Магнуссена
Фотограф: elferspot.com
Porsche 911 Кевина Магнуссена
Фотограф: elferspot.com
Porsche 911 Кевина Магнуссена
Фотограф: elferspot.com
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Кевин Магнуссен
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Денис Буденков
Магнуссен решил продать свою Porsche 911 Turbo
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