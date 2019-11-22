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Формула 1 / Новость

Магнуссен решил продать свою Porsche 911 Turbo

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Магнуссен решил продать свою Porsche 911 Turbo
Автор:
22 нояб. 2019 г., 08:03

Гонщик Haas Кевин Магнуссен выставил на продажу Porsche 1977 года выпуска.

Эта Porsche 911 Turbo – одна из первых машин 930-й серии, которая оснащалась 3,3-литровым мотором мощностью 300 л.с. Она была выпущена в декабре 1977 года. 

Пробег машины составляет 122 тысячи километров. Из них около четырех тысяч Кевин Магнуссен отъездил минувшим летом.

Сейчас машина находится в Копенгагене. Ее цена – 155 тысяч евро (около 11 млн. рублей).

Слайдер
Список

Porsche 911 Кевина Магнуссена

Porsche 911 Кевина Магнуссена
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Фотограф: elferspot.com

Porsche 911 Кевина Магнуссена

Porsche 911 Кевина Магнуссена
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Фотограф: elferspot.com

Porsche 911 Кевина Магнуссена

Porsche 911 Кевина Магнуссена
3/29

Фотограф: elferspot.com

Porsche 911 Кевина Магнуссена

Porsche 911 Кевина Магнуссена
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Фотограф: elferspot.com

Porsche 911 Кевина Магнуссена

Porsche 911 Кевина Магнуссена
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Фотограф: elferspot.com

Porsche 911 Кевина Магнуссена

Porsche 911 Кевина Магнуссена
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Фотограф: elferspot.com

Porsche 911 Кевина Магнуссена

Porsche 911 Кевина Магнуссена
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Фотограф: elferspot.com

Porsche 911 Кевина Магнуссена

Porsche 911 Кевина Магнуссена
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Фотограф: elferspot.com

Porsche 911 Кевина Магнуссена

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Фотограф: elferspot.com

Porsche 911 Кевина Магнуссена

Porsche 911 Кевина Магнуссена
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Фотограф: elferspot.com

Porsche 911 Кевина Магнуссена

Porsche 911 Кевина Магнуссена
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Фотограф: elferspot.com

Porsche 911 Кевина Магнуссена

Porsche 911 Кевина Магнуссена
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Фотограф: elferspot.com

Porsche 911 Кевина Магнуссена

Porsche 911 Кевина Магнуссена
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Фотограф: elferspot.com

Porsche 911 Кевина Магнуссена

Porsche 911 Кевина Магнуссена
14/29

Фотограф: elferspot.com

Porsche 911 Кевина Магнуссена

Porsche 911 Кевина Магнуссена
15/29

Фотограф: elferspot.com

Porsche 911 Кевина Магнуссена

Porsche 911 Кевина Магнуссена
16/29

Фотограф: elferspot.com

Porsche 911 Кевина Магнуссена

Porsche 911 Кевина Магнуссена
17/29

Фотограф: elferspot.com

Porsche 911 Кевина Магнуссена

Porsche 911 Кевина Магнуссена
18/29

Фотограф: elferspot.com

Porsche 911 Кевина Магнуссена

Porsche 911 Кевина Магнуссена
19/29

Фотограф: elferspot.com

Porsche 911 Кевина Магнуссена

Porsche 911 Кевина Магнуссена
20/29

Фотограф: elferspot.com

Porsche 911 Кевина Магнуссена

Porsche 911 Кевина Магнуссена
21/29

Фотограф: elferspot.com

Porsche 911 Кевина Магнуссена

Porsche 911 Кевина Магнуссена
22/29

Фотограф: elferspot.com

Porsche 911 Кевина Магнуссена

Porsche 911 Кевина Магнуссена
23/29

Фотограф: elferspot.com

Porsche 911 Кевина Магнуссена

Porsche 911 Кевина Магнуссена
24/29

Фотограф: elferspot.com

Porsche 911 Кевина Магнуссена

Porsche 911 Кевина Магнуссена
25/29

Фотограф: elferspot.com

Porsche 911 Кевина Магнуссена

Porsche 911 Кевина Магнуссена
26/29

Фотограф: elferspot.com

Porsche 911 Кевина Магнуссена

Porsche 911 Кевина Магнуссена
27/29

Фотограф: elferspot.com

Porsche 911 Кевина Магнуссена

Porsche 911 Кевина Магнуссена
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Фотограф: elferspot.com

Porsche 911 Кевина Магнуссена

Porsche 911 Кевина Магнуссена
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Фотограф: elferspot.com

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кевин Магнуссен
Команды Haas F1 Team
Автор Денис Буденков

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