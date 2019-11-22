Магнуссен решил продать свою Porsche 911 Turbo

Эта Porsche 911 Turbo – одна из первых машин 930-й серии, которая оснащалась 3,3-литровым мотором мощностью 300 л.с. Она была выпущена в декабре 1977 года.

Пробег машины составляет 122 тысячи километров. Из них около четырех тысяч Кевин Магнуссен отъездил минувшим летом.

Сейчас машина находится в Копенгагене. Ее цена – 155 тысяч евро (около 11 млн. рублей).