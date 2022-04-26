Магнуссен рассказал о новой тактической ошибке Haas

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Кевин Магнуссен отлично справился с дождевой квалификацией на трассе Энцо и Дино Феррари – четвертое место датчанина стало лучшим результатом в недолгой истории команды Haas.

Однако в спринте гонщик стартовал на более жестких сликах Medium, из-за которых не мог сопротивляться соперникам на Soft и опустился к финишу на восьмое место.

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Днем позже удача вновь улыбнулась Магнуссену: после старта главной гонки на сыром асфальте ему удалось использовать ошибки соперников и закончить первый круг на пятой позиции. Теперь, когда у всех была одинаковая промежуточная резина, гонка обещала получиться успешной.

Однако Haas упустила и этот шанс.

«Мы заработали очки и в субботу, и в воскресенье, – рассказал Кевин репортерам после финиша на девятой позиции. – С одной стороны, это позволяет назвать уик-энд успешным. Но с другой, после четвертого места в квалификации мы ожидали чуть большего. Впрочем, тут важно оставаться реалистами.

В гонке мы поднялись в пятерку, темп был вполне неплохим. Но трасса стала сохнуть, а мы запоздали с пит-стопом. Из-за этого несколько соперников обошли нас. Но мы по-прежнему сражаемся за очки и в этот раз заработали еще три. Это приятно».

Гонщик добавил, что и сам отчасти несет вину за ошибку: «Наша цель – зарабатывать очки на каждом этапе, и в этот раз мы вновь ее достигли.

Понятно, что всегда хочется большего, потому нам надо продолжать работу. У машины хороший потенциал, нам просто нужно все сделать правильно.

В этот раз мы слишком поздно среагировали [на изменение условий] и потеряли время по ходу пит-стопов. Я сам попросил команду не спешить, мне не хотелось рисковать, так как в тот момент мы были на хорошей позиции. Пожалуй, это было ошибкой. На таких эпизодах надо учиться.

Наверное, болельщики получили удовольствие, глядя на сражения в гонке, но я испытал другие эмоции, так как не атаковал, а лишь оборонялся и терял позиции.

Но все же, считаю, мы сделали все возможное, а потому можем быть довольны».

По итогам четырех Гран При Магнуссен с 15 очками занимает десятое место в чемпионате пилотов. Haas идет восьмой в Кубке конструкторов.