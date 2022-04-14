Магнуссен рассказал, кто из пилотов Haas сейчас лидер команды

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В прошлом сезоне Мик Шумахер был очевидно успешнее своего напарника по команде Haas Никиты Мазепина. Но в этом году все изменилось: контракт с Мазепиным разорван, ему на смену вернулся Кевин Магнуссен, да к тому же болид Haas нового поколения оказался весьма хорош.

После трех гонок, однако, Шумахер так и остается без единого очка при том, что Магнуссен заработал для команды уже 12 очков. В связи с этим датчанина, который стал гостем подкаста Beyond The Grid, спросили, каково ему быть лидером команды.

«Не знаю, почему вам так показалось, – сказал Магнуссен. – Конечно, из нас двоих я опытнее, чем Мик Шумахер. Я горжусь этим и стараюсь использовать свой опыт на пользу команде. Но я не чувствую себя каким-то сверхъестественно ценным. Я просто стараюсь лучшим образом делать свою работу.

К тому же я чувствую, что Мик действительно хорош, и это обрекает меня на дополнительное давление. Да, у него всего год опыта в Формуле 1, но он смышленый парень. И команда к нему прислушивается, в этом плане наши роли хорошо сбалансированы. Мы сходимся с ним во мнении гораздо чаще, чем вы могли бы подумать. При этом я стараюсь быть с ним максимально открытым. Не думаю, что мне стоит что-то от него скрывать».