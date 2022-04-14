Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Mercedes: В Бахрейне мы были сильнее, чем в Мельбурне Следующая / Зайдль: У McLaren есть план по выходу в лидеры Формулы 1
Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Магнуссен рассказал, кто из пилотов Haas сейчас лидер команды

Датчанин отказался признать свое доминирование над Миком Шумахером

Автор:
, Редактор
Магнуссен рассказал, кто из пилотов Haas сейчас лидер команды
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В прошлом сезоне Мик Шумахер был очевидно успешнее своего напарника по команде Haas Никиты Мазепина. Но в этом году все изменилось: контракт с Мазепиным разорван, ему на смену вернулся Кевин Магнуссен, да к тому же болид Haas нового поколения оказался весьма хорош.

После трех гонок, однако, Шумахер так и остается без единого очка при том, что Магнуссен заработал для команды уже 12 очков. В связи с этим датчанина, который стал гостем подкаста Beyond The Grid, спросили, каково ему быть лидером команды.

«Не знаю, почему вам так показалось, – сказал Магнуссен. – Конечно, из нас двоих я опытнее, чем Мик Шумахер. Я горжусь этим и стараюсь использовать свой опыт на пользу команде. Но я не чувствую себя каким-то сверхъестественно ценным. Я просто стараюсь лучшим образом делать свою работу.

К тому же я чувствую, что Мик действительно хорош, и это обрекает меня на дополнительное давление. Да, у него всего год опыта в Формуле 1, но он смышленый парень. И команда к нему прислушивается, в этом плане наши роли хорошо сбалансированы. Мы сходимся с ним во мнении гораздо чаще, чем вы могли бы подумать. При этом я стараюсь быть с ним максимально открытым. Не думаю, что мне стоит что-то от него скрывать».

Читайте также:
Поделились
Mercedes: В Бахрейне мы были сильнее, чем в Мельбурне
Предыдущая новость

Mercedes: В Бахрейне мы были сильнее, чем в Мельбурне
Следующая новость

Зайдль: У McLaren есть план по выходу в лидеры Формулы 1

Зайдль: У McLaren есть план по выходу в лидеры Формулы 1
Больше от
Сергей Иванов
Норрис признался: За три года я ни разу не заговорил с Кими Гран При Австралии
Формула 1

Норрис признался: За три года я ни разу не заговорил с Кими

Грожан: У Mercedes и Red Bull принципиально разный подход
Формула 1

Грожан: У Mercedes и Red Bull принципиально разный подход

Янноне вернется в Aprilia. Но пока только тренером
MotoGP

Янноне вернется в Aprilia. Но пока только тренером

Кевин Магнуссен Больше от
Кевин Магнуссен
Гонщики избежали штрафов за скорость под желтыми флагами Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Гонщики избежали штрафов за скорость под желтыми флагами

Не слишком ли опасна Джидда? Мнения пилотов после аварии Шумахера Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Не слишком ли опасна Джидда? Мнения пилотов после аварии Шумахера

«Шея просто отвалилась». Магнуссен усомнился, что выдержит гонку Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

«Шея просто отвалилась». Магнуссен усомнился, что выдержит гонку

Haas F1 Team Больше от
Haas F1 Team
Haas отказалась вернуть бывшему российскому спонсору деньги
Формула 1

Haas отказалась вернуть бывшему российскому спонсору деньги

Слухи: после Бахрейна Ferrari «придушила» моторы для Haas
Формула 1

Слухи: после Бахрейна Ferrari «придушила» моторы для Haas

Почему Haas растеряла скорость? Штайнер ответил Гран При Австралии
Формула 1

Почему Haas растеряла скорость? Штайнер ответил

Самое важное:

Тост предположил, когда Шумахер будет готов к Ferrari
Формула 1 Формула 1

Тост предположил, когда Шумахер будет готов к Ferrari

Норрис признался: За три года я ни разу не заговорил с Кими
Формула 1 Формула 1

Норрис признался: За три года я ни разу не заговорил с Кими

Грожан: У Mercedes и Red Bull принципиально разный подход
Формула 1 Формула 1

Грожан: У Mercedes и Red Bull принципиально разный подход

Минарди стал главным по формулам в FIA
Формула 1 Формула 1

Минарди стал главным по формулам в FIA

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.