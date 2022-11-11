Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Ферстаппен рассказал, как проиграл Магнуссену в квалификации Следующая / Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях
Формула 1 / Гран При Бразилии Новость

Магнуссен раскрыл секрет бразильского поула

По словам пилота Haas, он просто «первым выехал на трассу и проехал хороший круг»

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Перевод:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор
Магнуссен раскрыл секрет бразильского поула
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Кевин Магнуссен попрощался с Формулой 1 по окончании сезона-2020, когда для него не нашлось места в пелотоне. Датчанин выступал в марафонских сериях и готовился стартовать за Peugeot в Ле-Мане, когда этой весной прежняя команда Haas внезапно позвала его на замену Никите Мазепину. 

Магнуссен неплохо провел несколько первых Гран При, но затем Haas стала терять скорость в сравнении с соперниками, и у 30-летнего датчанина осталось не так много шансов напомнить о себе. 

Одним из таких шансов оказалась дождевая квалификация в Сан-Паулу, где Кевин сенсационно проехал быстрее всех. И для него самого, и для Haas этот поул стал первым за все время выступлений в Ф1.

«Даже не знаю, что сказать, – признался пилот, когда время сессии вышло, и он официально оказался ее победителем. – Команда выпустила меня на трассу в самый подходящий момент. Я первым выехал на трассу и проехал весьма неплохой круг – и мы оказались на поуле. Это невероятно».

Он добавил: «Большое спасибо Джину Хаасу и Гюнтеру [Штайнеру] и всей команде за эту возможность. Я вернулся после годичного перерыва – и у нас получилось отличное приключение. Спасибо».

На вопрос, мог ли он подумать о таком результате, проснувшись с утра, он ответил: «Даже близко не мог. Это просто нереально».

В преддверии субботнего спринта Кевин пообещал «атаковать изо всех сил» и сказал: «Что ж, давайте устроим что-нибудь веселое».

Магнуссен поднялся на подиум уже в дебютной гонке Ф1, финишировав вторым на Гран При Австралии в 2014 году. После этого он больше ни разу не финишировал в первой тройке. Нынешний уик-энд, кроме того, стал для гонщика 100-м в составе Haas.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Ферстаппен рассказал, как проиграл Магнуссену в квалификации
Предыдущая новость

Ферстаппен рассказал, как проиграл Магнуссену в квалификации
Следующая новость

Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях

Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях
Люк Смит Больше от
Люк Смит
Штайнер о победе в квалификации: Это не везение, а заслуженный результат Гран При Бразилии
Формула 1

Штайнер о победе в квалификации: Это не везение, а заслуженный результат

Сайнс потеряет пять стартовых позиций в воскресенье из-за замены мотора Гран При Бразилии
Формула 1

Сайнс потеряет пять стартовых позиций в воскресенье из-за замены мотора

Латифи поставил условия, на которых готов стать тест-пилотом в Ф1
Формула 1

Латифи поставил условия, на которых готов стать тест-пилотом в Ф1

Кевин Магнуссен Больше от
Кевин Магнуссен
Стартовая решетка спринта Ф1 в Сан-Паулу Гран При Бразилии
Формула 1

Стартовая решетка спринта Ф1 в Сан-Паулу

Гран При Бразилии-2022: расписание, факты и статистика Гран При Бразилии
Формула 1

Гран При Бразилии-2022: расписание, факты и статистика

Ральф Шумахер придумал, как Haas взять Хюлькенберга и сохранить Мика
Формула 1

Ральф Шумахер придумал, как Haas взять Хюлькенберга и сохранить Мика

Haas F1 Team Больше от
Haas F1 Team
Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях Гран При Бразилии
Формула 1

Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях

Шумахер ответил Экклстоуну на совет покинуть Ф1
Формула 1

Шумахер ответил Экклстоуну на совет покинуть Ф1

«Забудь о Формуле 1». Экклстоун дал совет Шумахеру
Формула 1

«Забудь о Формуле 1». Экклстоун дал совет Шумахеру

Самое важное:

Аскона выиграл в Бахрейне, но не смог взять титул в WTCR
WTCR WTCR

Аскона выиграл в Бахрейне, но не смог взять титул в WTCR

Гонщики Hyundai стали сильнейшими в обоих заездах в Сахире, но имя обладателя Кубка мира станет известно только на финальном этапе сезона

Невилль обогнал Эванса и возглавил Ралли Япония
WRC WRC

Невилль обогнал Эванса и возглавил Ралли Япония

Суббота на асфальтовых дорожках острова Хонсю стала острой дуэлью гонщиков Hyundai и Toyota

«Разбил шлемом защиту кокпита». Расселл об ошибке в квалификации
Формула 1 Формула 1

«Разбил шлемом защиту кокпита». Расселл об ошибке в квалификации

Для пилота Mercedes пятничная сессия в Сан-Паулу вышла неоднозначной. Он гарантировал себе третье место на старте спринта – но благодаря тому, что улетел в гравий

Штайнер о победе в квалификации: Это не везение, а заслуженный результат
Формула 1 Формула 1

Штайнер о победе в квалификации: Это не везение, а заслуженный результат

По мнению руководителя Haas, первый в истории команды поул, который Кевин Магнуссен завоевал в Сан-Паулу, нельзя считать лишь следствием удачи

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.