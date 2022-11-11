Магнуссен раскрыл секрет бразильского поула

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Кевин Магнуссен попрощался с Формулой 1 по окончании сезона-2020, когда для него не нашлось места в пелотоне. Датчанин выступал в марафонских сериях и готовился стартовать за Peugeot в Ле-Мане, когда этой весной прежняя команда Haas внезапно позвала его на замену Никите Мазепину.

Магнуссен неплохо провел несколько первых Гран При, но затем Haas стала терять скорость в сравнении с соперниками, и у 30-летнего датчанина осталось не так много шансов напомнить о себе.

Одним из таких шансов оказалась дождевая квалификация в Сан-Паулу, где Кевин сенсационно проехал быстрее всех. И для него самого, и для Haas этот поул стал первым за все время выступлений в Ф1.

«Даже не знаю, что сказать, – признался пилот, когда время сессии вышло, и он официально оказался ее победителем. – Команда выпустила меня на трассу в самый подходящий момент. Я первым выехал на трассу и проехал весьма неплохой круг – и мы оказались на поуле. Это невероятно».

Он добавил: «Большое спасибо Джину Хаасу и Гюнтеру [Штайнеру] и всей команде за эту возможность. Я вернулся после годичного перерыва – и у нас получилось отличное приключение. Спасибо».

На вопрос, мог ли он подумать о таком результате, проснувшись с утра, он ответил: «Даже близко не мог. Это просто нереально».

В преддверии субботнего спринта Кевин пообещал «атаковать изо всех сил» и сказал: «Что ж, давайте устроим что-нибудь веселое».

Магнуссен поднялся на подиум уже в дебютной гонке Ф1, финишировав вторым на Гран При Австралии в 2014 году. После этого он больше ни разу не финишировал в первой тройке. Нынешний уик-энд, кроме того, стал для гонщика 100-м в составе Haas.