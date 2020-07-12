Магнуссен потребовал разрешить Формуле 1 гоняться в дождь

В субботу над трассой «Ред Булл Ринг» практически весь день шел сильный дождь. Это привело к отмене третьей тренировки, а также к задержке квалификации на 46 минут. Организаторы объясняли это опасностью аквапланирования и потери контроля над машиной.

Пилот Haas Кевин Магнуссен после квалификации признался, что отлично чувствовал машину – и выразил недовольство самим фактом задержки и разговорами о невозможности гоняться под дождем. В какой-то момент спортивный директор Формулы 1 Росс Браун даже хотел перенести квалификацию на другой день.

«Мне кажется условия для квалификации были прекрасными, – сказал Магнуссен. – Как по мне, нам должны позволять гоняться в таких экстремальных условиях. У нас есть крутая дождевая резина, но мы почти никогда не используем эти шины. Сегодня вот воспользовались. А поскольку условия на трассе им соответствовали, машина была отлично сбалансирована.

Вообще я не считаю, что из-за луж на трассе нам нужно запрещать выезжать. Лужи не проблема. Конечно, когда вся прямая залита водой, тогда требуются красные флаги».

Магнуссен также выступил за то, чтобы организаторы гонок предоставляли пилотам самим решать, насколько трасса пригодна для заездов.

«Я не думаю, что гонять на такой трассе было невозможно, – сказал датчанин. – Собственно, нам даже не дали попробовать. Мы могли бы выехать и быть осторожными на первом круге, чтобы почувствовать трассу. И сами бы приняли решение о том, допустимо ли продолжать заезды.

Мне было очень комфортно в машине сегодня, я мог позволить себе ехать на пределе. Так что я не думаю, что из болида можно было бы выжать что-то еще».

Дополнительная информация: Олег Карпов