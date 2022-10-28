Магнуссен потеряет пять стартовых позиций после замены мотора
Пилот Haas стал первым, кто получил штраф за установку нового компонента силовой установки в Мехико
Перед второй пятничной тренировкой FIA сообщила, что на машину Кевина Магнуссена поставили новый мотор внутреннего сгорания. Утром, когда вместо датчанина работал резервный гонщик Пьетро Фиттипальди, за его VF-22 появился дымок, после чего инженер сказал немедленно остановиться на обочине. Позже стало известно, что отказал мотор-генератор MGU-H.
В тот момент на машине стоял один из старых двигателей, который все равно не планировалось использовать в квалификации и гонке. Однако команда не стала возвращать один из прежних моторов, а установила новый блок внутреннего сгорания, который стал для Кевина шестым в сезоне.
Это значит, что Магнуссен потеряет пять позиций относительно результата квалификации.
Пока это первая перестановка в Мексике – не считая Лэнса Стролла, который потеряет три места за аварию с Фернандо Алонсо в прошлой гонке в Остине.
Вольф назвал недостаточным наказание Red Bull за перерасход средств
Расселл стал лучшим в «шинной» тренировке, Леклер разбил машину
Самое важное:
Леклер рассказал о странной работе мотора в квалификации
По словам пилота Ferrari, суббота в Мехико стала для него самой сложной в сезоне
Пересу помешал в квалификации сбой в электронике
Гонщик рассказал, что технические неполадки испортили ему субботнюю сессию
Гран При Мексики: дуэли в квалификациях
Впервые в сезоне на двух первых рядах не будет ни одной Ferrari, а победители квалификационных дуэлей определились во всех командах, кроме Aston Martin
Ферстаппен объяснил, как отобрал поул у Mercedes
По словам Макса, после утренней тренировки в команде Red Bull Racing пошли на серьезное изменение настроек