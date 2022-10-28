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Формула 1 / Гран При Мексики Новость

Магнуссен потеряет пять стартовых позиций после замены мотора

Пилот Haas стал первым, кто получил штраф за установку нового компонента силовой установки в Мехико

Александр Кабановский
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Магнуссен потеряет пять стартовых позиций после замены мотора
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Перед второй пятничной тренировкой FIA сообщила, что на машину Кевина Магнуссена поставили новый мотор внутреннего сгорания. Утром, когда вместо датчанина работал резервный гонщик Пьетро Фиттипальди, за его VF-22 появился дымок, после чего инженер сказал немедленно остановиться на обочине. Позже стало известно, что отказал мотор-генератор MGU-H.

В тот момент на машине стоял один из старых двигателей, который все равно не планировалось использовать в квалификации и гонке. Однако команда не стала возвращать один из прежних моторов, а установила новый блок внутреннего сгорания, который стал для Кевина шестым в сезоне. 

Это значит, что Магнуссен потеряет пять позиций относительно результата квалификации.

Пока это первая перестановка в Мексике – не считая Лэнса Стролла, который потеряет три места за аварию с Фернандо Алонсо в прошлой гонке в Остине. 

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