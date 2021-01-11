Гран При Австралии 2014 года завершился для Кевина Магнуссена третьим местом, а после дисквалификации Даниэля Риккардо дебютант внезапно для всех, включая самого себя, оказался в итоговом протоколе вторым.

Однако в дальнейшем по ходу того сезона пилот McLaren больше ни разу не поднимался на призовой пьедестал. Не удалось ему этого и в последующем – за рулем Renault и Haas. За всю оставшуюся карьеру лучшими результатами Кевина стали три финиша на пятом месте.

В конце 2020-го гонщик объявил о расставании с Ф1 и продолжении карьеры в американской серии IMSA.

В интервью Motorsport.com 27-летний спортсмен признался, что после подиума в дебютной гонке рассчитывал на совершенно иную карьеру, чем получилось в итоге.

«Никогда не знаешь, что принесет будущее, – объяснил он. – Должен сказать, что в начале карьеры, в 2014-м, мои ожидания были весьма высоки. Я рассчитывал, что после такой гонки в Мельбурне буду уже в дебютном сезоне сражаться за титул

Но в Формуле 1 невозможно предсказывать, как станут развиваться события. Ты просто должен показывать все, на что способен – и получать удовольствие, пока это получается».

Магнуссен завершил дебютный сезон за McLaren 11-м в общем зачете, но потерял место в команде, так как та договорилась с Фернандо Алонсо. Однако Кевин вернулся в пелотон в 2016-м с Renault, а еще годом позже перешел в Haas, за которую и выступал в дальнейшем. Его лучшим сезоном стал 2018-й, когда гонщик стал в чемпионате девятым.

«Я не могу жаловаться, – сказал он, – и очень благодарен McLaren за то, что дали мне шанс.

Также не могу сказать, что о чем-то жалею. Признаюсь, я вообще ожидал дебюта в Ф1 с Force India. Мы с ними практически договорились, я очень на это рассчитывал. Моей карьерой занимались в McLaren, и именно они решили устроить меня в Force India.

Но в последний момент что-то поменялось, и я оказался в самой McLaren. Дебют получился несколько суматошным, но я доволен тем, как все сложилось».

Он добавил: «Всегда можно сказать, оглядываясь назад, что то или это стоило бы сделать иначе. Да, будь у меня такая возможность, я бы кое в чем поступил иначе. Но в любом случае у меня была карьера в Формуле 1. Этим могут похвастать немногие. В детстве многие мечтают об этом, но такую мечту сложно реализовать.

Мне это удалось, и я благодарен судьбе за такую возможность».

Кевин отказался вдаваться в детали того, что именно он бы сделал иначе, будь у него вторая возможность – и лишь повторил, что доволен тем, как все сложилось в итоге.

Новый сезон серии IMSA стартует для Магнуссена и его соперников в последний уик-энд января суточным марафоном в Дайтоне.