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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

Магнуссен: Пока не нашел у VF-22 серьезных слабых мест

Пилот Haas доволен нынешним уровнем автомобиля

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Магнуссен: Пока не нашел у VF-22 серьезных слабых мест
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Гонщик Кевин Магнуссен неожиданно вернулся в Формулу 1 после того, как в начале марта команда Haas расторгла контракт с Никитой Мазепиным. Датчанин впервые сел за руль машины 2022 года на предсезонных тестах в Бахрейне, и уже тогда Haas – пусть и при низких температурах асфальта – показывал довольно высокую скорость. Эта неожиданная прыть подтвердилась и во время первого этапа сезона все в том же Бахрейне: сначала оба пилота Haas прошли во второй сегмент квалификации (а сам Кевин и вовсе оказался 7-м), а затем Магнуссен закончил гонку на высоком пятом месте.

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По мнению датчанина, VF-22 не страдает от каких-то явных проблем. «В прошлый уик-энд мы многое узнали о нашем автомобиле, однако пока сложно что-то говорить о ее достоинствах и недостатках, – рассказал Магнуссен пресс-службе Haas. – Судя по ощущениям от пилотирования, каких-то серьезных слабых мест у болида нет. Он отличается неплохим балансом на разных скоростях, но не скажу, могут ли машины других команд еще лучше сбалансированы и обеспечивают еще более высокий уровень сцепления».

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