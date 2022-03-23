Магнуссен: Пока не нашел у VF-22 серьезных слабых мест

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Гонщик Кевин Магнуссен неожиданно вернулся в Формулу 1 после того, как в начале марта команда Haas расторгла контракт с Никитой Мазепиным. Датчанин впервые сел за руль машины 2022 года на предсезонных тестах в Бахрейне, и уже тогда Haas – пусть и при низких температурах асфальта – показывал довольно высокую скорость. Эта неожиданная прыть подтвердилась и во время первого этапа сезона все в том же Бахрейне: сначала оба пилота Haas прошли во второй сегмент квалификации (а сам Кевин и вовсе оказался 7-м), а затем Магнуссен закончил гонку на высоком пятом месте.

По мнению датчанина, VF-22 не страдает от каких-то явных проблем. «В прошлый уик-энд мы многое узнали о нашем автомобиле, однако пока сложно что-то говорить о ее достоинствах и недостатках, – рассказал Магнуссен пресс-службе Haas. – Судя по ощущениям от пилотирования, каких-то серьезных слабых мест у болида нет. Он отличается неплохим балансом на разных скоростях, но не скажу, могут ли машины других команд еще лучше сбалансированы и обеспечивают еще более высокий уровень сцепления».